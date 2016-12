La jueza considera que Villa tiene capacidad para declarar y lo cita el 12 de enero

La jueza Simonet Quelle Coto concluye que la enfermedad cognitiva que tiene diagnosticada José Ángel Fernández Villa «no le impide en absoluto declarar en calidad de investigado en fase de instrucción» y le cita para que se someta al correspondiente interrogatorio el próximo 12 de enero. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que investiga la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato SOMA-Fitag-UGT contra quien fuera su máximo líder durante más de tres décadas, resuelve de esta forma las dudas en torno al alcance de la demencia del acusado y su capacidad para someterse a un interrogatorio.

Villa eludió hasta la fecha comparecer en el juzgado -igual que lo había hecho ante la comisión de investigación abierta en la Junta General para tratar de esclarecer el origen de los 1,2 millones que regularizó- aduciendo «padecimientos médicos irreversibles». Un deterioro mental que se puso en entredicho según avanzó la instrucción, lo que llevó a la magistrada a considerar pertinente la práctica de una exploración médica a cargo del neurólogo Alfredo Robles, propuesto por la acusación. El experto en demencias confirmó las limitaciones cognitivas que sufre el exsindicalista, pero también anotó que exagera los síntomas de forma voluntaria para dar a entender que su estado de salud «es peor que el que realmente padece», concluyendo que sí está capacitado por someterse a las preguntas de un tribunal. Atendiendo a estas consideraciones, además de a otras pruebas periciales, la magistrada acordó ayer la citación del investigado para el próximo mes de enero.

La jueza, no obstante, tiene en cuenta las limitaciones expuestas tanto por el neurólogo Alfredo Robles como por su colega Bernardino Blázquez Menes -que firma un segundo informe pericial presentado por la defensa de Villa-, y decreta que el investigado no podrá ser «sometido a presión» en el interrogatorio y que deberán formulársele preguntas «simples», garantizando siempre el tiempo para la respuesta. La comparecencia no deberá prolongarse más de 45 minutos y podría ser interrumpida para «permitir el descanso mental» del acusado, atendiendo al criterio médico del perito, quien asegura que Villa «tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar» siempre y cuando «no acumule fatiga».

La Audiencia Provincial desestima el recurso de la defensa para que el juzgado de Langreo asuma la instrucción

«Lo tiene que recordar»

La magistrada destaca que el neurólogo es «claro» cuando manifiesta que, pese a los problemas de memoria de Villa, éste se acuerda de las cosas que han sido transcendentes en su vida hasta el punto de que, asegura el doctor, «si estuvo haciendo durante años algo no correcto lo tiene que recordar». La jueza entiende, por lo tanto, «no procedente» la pretensión por parte de la defensa de Villa, a cargo de la letrada Ana García Boto, del sobreseimiento de la causa -atendiendo al artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que «en caso de demencia sobrevenida (...) se mandará archivar la causa por el tribunal competente»- ya que, argumenta la magistrada, para adoptar esta decisión debe concluirse previamente el proceso de instrucción.

No fue éste el único varapalo judicial que ayer se llevó la defensa de Villa. La Audiencia Provincial rechazó el recurso presentado por Boto para que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se inhibiera en favor del de Langreo, aduciendo que allí se cometieron los presuntos delitos.