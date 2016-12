El PSOE asume el acuerdo presupuestario con el PP como el mejor posible

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, ha reconocido hoy que el acuerdo alcanzado con el PP para aprobar los presupuestos del próximo año no es el que más gusta a los socialistas, pero que es el que ha sido posible.

"Nos hubiese gustado más otro presupuesto u otro tipo de apoyos", ha señalado hoy el dirigente socialista al referirse al acuerdo alcanzado entre populares y socialistas y al que espera que se sume también Ciudadanos.

No obstante, Gutiérrez ha admitido que la gente no hubiese entendido que por puro tacticismo los socialistas no hubiesen recogido el guante de los populares y que Asturias se encontrase el próximo año sin presupuestos.

"Seguramente habría otros mejores, pero éste es el que hay", ha afirmado el parlamentario socialista antes de asegurar que el resultado de la negociación abierta con los populares no desvirtúa el presupuesto planteado inicialmente por los socialistas

Gutiérrez ha hecho estas declaraciones mientras se celebraba en Oviedo una reunión del comité autonómico del PSOE, máximo órgano entre congresos en el que, a su inicio, se habían pedido 63 intervenciones.

Según Gutiérrez, el elevado número de intervenciones es positivo para un partido como el socialista y a la hora de analizar un presupuesto que, en su opinión, es el mismo que el que había hace unos días.

En cualquier caso, ha agradecido a IU, Ciudadanos y PP el debate "sincero y leal" que han tenido en torno a las cuentas regionales del próximo año sobre las que, según ha subrayado, la negociación sigue abierta.

"El gobierno quiere incorporar a cuantas más partes mejor", ha señalado el secretario de Organización de la FSA, para quien, en cualquier caso, el apoyo anunciado por el PP ya supone "una ventana abierta a la esperanza para garantizar el presupuesto".

Según Gutiérrez, "el PSOE tiene un borrador de presupuestos y el PP ha decido apoyarlo, lo que es de agradecer" y más teniendo en cuenta que lo que reclaman los populares "es razonable".