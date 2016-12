El PSOE ultima un acuerdo con el PP y Ciudadanos para aprobar los presupuestos

Es cierto que no descartaban esa posibilidad, pero el estupor de los responsables del PSOE y del Gobierno cuando, a última hora de la noche del martes, se enteraron de que IU se descolgaba del acuerdo presupuestario tejido a varias bandas y que también incluía a PP y Ciudadanos fue absoluto. La operación para sacar adelante las cuentas de 2017 con el voto favorable de los socialistas y la abstención del resto se tambaleaba y obligó a mover ficha con rapidez. El partido y el Ejecutivo se pusieron manos a la obra ya en ese momento, en una estrategia que continuaron ayer, con el objetivo de articular una nueva mayoría. Una jugada que pasa por mantener la abstención negociada con los populares y convertir el voto de la formación naranja en un apoyo expreso. Sin estar cerradas, las conversaciones daban ayer signos de optimismo con la mirada puesta en el pleno de mañana en el que se debatirán las enmiendas de totalidad que amenazan el futuro del proyecto.

El rechazo de la coordinadora de IU al acuerdo negociado por el grupo parlamentario provocó una sacudida brutal y una reacción en cadena. El PP había convocado a su comité ejecutivo para que Mercedes Fernández anunciase, como había hecho el día anterior a sus diputados, la voluntad de abstenerse, y la cita se celebró pero la decisión quedó en suspenso ante el nuevo escenario. Izquierda Unida pasó en un suspiro de la abstención a la presentación de una enmienda de totalidad, aunque muy medida. Había que recomponerlo todo.

La constatación de que las conversaciones avanzan y de que hay una apuesta clara por el entendimiento del PSOE con el PP y Ciudadanos es que ninguno de estos dos partidos presentó enmienda de totalidad. Con todo, la clave está en que la abstención de las dos fuerzas podría no servir para sacar adelante el proyecto y que los socialistas necesitan un compromiso más firme de alguno de sus potenciales aliados.

Es simple cuestión de aritmética. El eventual apoyo de Foro a las enmiendas de IU y Podemos (la presentada por la formación morada es parcial pero al afectar a los ingresos será considerada de totalidad) da una suma de 17 escaños. Los socialistas, por sí solos, tienen 14. Necesitan al menos el empate para que el presupuesto supere este escollo y prospere.

Tendrían dos vías para hacerlo. Una pasaría por un acuerdo directo con el PP que el PSOE no quiere. A Javier Fernández, presidente del Principado pero también de la gestora socialista, le interesa bien poco en clave de partido aparecer cogido del brazo de los populares en Asturias después de los acontecimientos de Madrid y del proceso que facilitó la investidura de Mariano Rajoy. Prefiere su abstención que su apoyo directo.

Así que el objetivo es lograr el respaldo de Ciudadanos para sumar esos 17 escaños que sortearían la enmienda de totalidad. Las conversaciones se apuraron ayer y, sin que nada esté cerrado, las sensaciones eran favorables. Las presiones sobre la formación naranja para que no bloquee las cuentas son tremendas. Pero para sus responsables la situación no es fácil. Ya no se trata de dejar pasar el proyecto sino de respaldarlo, de hacerse copartícipe. Y es complicado.

En el caso del PP, todo pasa, como parece que sucederá, por mantener el acuerdo para la abstención tejido previamente y que gira en torno a un pacto para la reforma del impuesto de Sucesiones, mediante una ley que se tramitaría en enero. En las conversaciones estaba sobre la mesa situar el mínimo exento entre los 300.000 y los 400.000 euros. En el proyecto se recogen 200.000.

Ayer se sucedieron los llamamientos el acuerdo. Mercedes Fernández pidió al Gobierno que sea flexible y huya de «cálculos políticos». Javier Fernández prometió negociar «hasta el último minuto» para tener presupuesto y poder «exprimir todos los recursos disponibles».