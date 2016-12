Foro rechaza un presupuesto «malo y marcadamente de izquierdas»

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha pedido hoy la devolución de un presupuesto "malo y marcadamente de izquierdas" que, en su opinión, no deja de ser un parche y que no sirve para atender las necesidades de una Asturias cada vez más empobrecida.

eN CONTEXTO Asturias ya tiene presupuesto para 2017

Coto ha defendido hoy en el pleno de la Junta General del Principado la enmienda de totalidad presentada por Foro al proyecto de ley de presupuestos del Principado para el próximo año. Tras asegurar que su formación no está en contra del gasto social, ha asegurado que se puede gastar de forma más eficiente y racional en sanidad, educación o bienestar sin relegar a la inversión productiva.

Coto, que ha criticado la ausencia del presidente del Principado, Javier Fernández, durante el debate de totalidad -"su soberbia le impide escuchar las enmiendas de totalidad en un enésimo gesto de desprecio a la Junta General"- ha asegurado que lo peor del presupuesto no es que sea claramente de izquierdas, si no que no sirve para revertir la situación cada vez peor en la que se encuentra Asturias.

Coto se ha preguntado también si la falta de apoyo de IU y Podemos al presupuesto socialista se debe a que al presidente del Principado le ha faltado humildad a la hora de negociar.

La portavoz de Foro ha asegurado que Asturias se ha convertido en un infierno fiscal y que con las reformas introducidas en el impuesto de sucesiones no se va a revertir esa situación porque es precisa una reforma mucho más amplia. "Hoy sale adelante una reforma cosmética que no soluciona la discriminación fiscal que vivimos los asturianos", ha subrayado.

Asimismo ha criticado la escasa inversión que, en su opinión, reflejan las cuentas regionales, donde tiene más peso "la consejería de la deuda" que la de infraestructuras.

Para Coto, "el motor de la economía asturiana esta seriamente averiado" y éste no se va a arreglar con un presupuesto que "es más de lo mismo que en años anteriores" y que, por lo tanto, va a hacer que la economía asturiana siga sin funcionar y sin crear empleo.

Coto ha insistido también en que es "una gran mentira" el mensaje que traslada el Gobierno de que los presupuestos son imprescindibles porque lo único que es imprescindible es que haya unos buenos presupuestos.