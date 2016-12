Podemos pide la devolución de un presupuesto con «un margen de mejora considerable»

El portavoz de Podemos, Emilio León, ha pedido hoy la devolución del presupuestado elaborado por el Gobierno asturiano para el próximo año porque "hay un margen de mejora considerable" y porque no lleva el sello de los miles de votantes que están detrás de la formación morada. "Un presupuesto con el sello de Podemos debe llevar la marca de las miles de personas que les apoyan", ha señalado al defender la enmienda de totalidad en el pleno que se celebra hoy en la Junta General del Principado.

eN CONTEXTO Asturias ya tiene presupuesto para 2017

León ha criticado también la negociación llevada a cabo por el PSOE para poder sacar adelante estos presupuestos que, en su opinión, no van a redundar en una sociedad mejor y más vertebrada. "Cuando Podemos se sienta a negociar, se sienta a negociar la totalidad, y no se limita a un movimiento táctico de trincheras donde las cartas están marcadas", ha afirmado el portavoz de la formación morada, que ha advertido de que ellos no van a conformarse con las migajas que caigan de la mesa porque miles de personas les votaron para que decidieran el menú.

León ha asegurado ser consciente de que ha habido y hay discrepancias con los socialistas y que las seguirá habiendo en tanto que el Gobierno no entienda que negociar con Podemos es discutir sobre dos modelos que hay que sumar y que con ellos no funciona el "pitufeo" presupuestario. Para León, lo importante no es que gane una bancada u otra, sino que gane la ciudadanía, sin que nadie se quede atrás.

León ha cuestionado también que este proyecto presupuestario dé estabilidad a quienes gobiernan utilizando la deuda "como puro despilfarro" y que no ponga límite alguno a quien especula con esa deuda.

Ha insistido en que este presupuesto puede sacar dinero también de otros sitios que no sean los bolsillos de los ciudadanos y que, por lo tanto, había margen para bajar el IRPF a la mayoría de asturianos, a cambio de elevar la fiscalidad para todos lo que a la hora de pagar la cuenta no aparecen. "Con los recursos disponibles podríamos vivir mejor dentro de un año que con este presupuesto", ha afirmado.