PSOE y PP pactan el presupuesto de 2017

Era el último de los escenarios previstos, desde luego el más indeseado, pero al final acabó convirtiéndose en la única alternativa. El PSOE tuvo que recurrir al PP para sacar adelante los presupuestos asturianos de 2017, después de que el resto de opciones se le fueran cayendo por el camino. El pacto entre los dos partidos, que traslada al Principado el clima nacional de entendimiento, se cerró 'in extremis' y supone, a cambio de que los populares concedan oxígeno al Gobierno de Javier Fernández y le permitan encarrilar la legislatura, una rebaja más profunda del impuesto de Sucesiones que sitúa el mínimo exento en 300.000 euros, frente a los 150.000 ahora vigentes. La presidenta de la formación conservadora, Mercedes Fernández, defendió que se trata de «un acuerdo por Asturias» y negó que la situación estatal y el hecho de que los socialistas facilitaran la investidura de Mariano Rajoy haya influido. «Rigurosamente no», señaló al ser preguntada.

Para el Ejecutivo el acuerdo es capital. Lo es en lo económico, aunque en los pasillos de la Junta se escuchan teorías contrapuestas respecto del daño real que supone la prórroga en tiempos en que las finanzas regionales aún no están para excesivas alegrías. Y sobre todo en lo político. Para Javier Fernández, que lleva un año y medio de mandato marcado por el bloqueo, otro ejercicio sin presupuesto hubiera supuesto un duro golpe. Hay quien apuntaba incluso a un escenario de elecciones anticipadas ante la situación de parálisis, posibilidad que, en público, en el entorno socialista se decía no contemplar. El pacto con el PP allana el camino y hace menos dolorosa una hipotética prórroga en 2018, teniendo en cuenta que 2019 sería, ya sí, año electoral.

El acuerdo de PSOE y PP fue fruto de una complicada operación de equilibrios. Frustrada la posibilidad de un pacto de la izquierda con Podemos e IU, los socialistas se lanzaron a una jugada arriesgadísima -mezclar su 'sí' con las abstenciones de los populares, de Izquierda Unida y de Ciudadanos- que estuvo a punto de cuajar y que se fue al traste en el último segundo después de que la dirección de la coalición tumbara el acuerdo negociado por Gaspar Llamazares con el Ejecutivo. La siguiente pirueta, procurarse el aval explícito de Ciudadanos y compatibilizarlo con la abstención del PP para vetar las enmiendas de totalidad, tampoco fue posible porque el PSOE no veía las garantías necesarias para que cuajase, así que no quedaba otro camino que el consenso de los dos grandes partidos.

Para el Gobierno era la opción menos deseable porque el acuerdo con el PP es poco favorable para un Javier Fernández que, desde su posición como presidente de la gestora del PSOE, pilotó el giro del partido desde el 'no es no' a Mariano Rajoy hacia la abstención que facilitó su investidura. La imagen de una relación estrecha con la derecha no le ayuda en clave interna, con los críticos bullendo, ni en términos de política general, con Podemos deseoso de echar a los socialistas a la derecha para ocupar su espacio. Ese fue el mensaje que la formación morada vendió ayer.

Tanto el PSOE como el PP rechazaron tajantemente que el pacto, que implica que los populares rechazarán las enmiendas de totalidad de Podemos, IU y Foro en el pleno de hoy, sea un pago al presidente del Principado por el apoyo a Rajoy. «Es un acuerdo por Asturias», defendió Mercedes Fernández, que presumió de «altura de miras» y de optar por la practicidad y no por los discursos grandilocuentes en beneficio del interés general.

El acuerdo se cerró después de conversaciones con el presidente del Principado y la consejera de Hacienda y sin injerencias de la política nacional, dijo Fernández. Incluyó una cuidada escenografía en la que se daba al PP todo el protagonismo: el anuncio público y la presentación de sus condiciones. La principal, una reforma del impuesto de Sucesiones, no recogida en el presupuesto sino en una ley que se tramitará el próximo año. Supondrá el incremento del mínimo exento a 300.000 euros (ahora está en 150.000, el proyecto fija 200.000 y los populares pedían 400.000), la garantía de que para obtener la bonificación por vivienda habitual haya que mantenerla tres años y no diez como hasta ahora y bonificaciones para la herencia de propiedades agrarias.

El desarrollo de los acontecimientos dejó en fuera de juego a Ciudadanos, cuyo papel estelar duro horas. Sostienen en el PSOE que no vieron garantías de un acuerdo que permitiese sumar la mayoría para vencer a la oposición. En la formación naranja hay frustración. Hoy sus diputados se abstendrán ante las enmiendas de Foro y Podemos y rechazarán la de IU y el martes volverán a negociar con los socialistas sobre medidas parciales. Pero el asunto es secundario. A los socialistas el acuerdo más amplio les sirve para mitigar la imagen de un pacto solo con el PP. Sin más.