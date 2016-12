El acuerdo en Sucesiones supondrá un ahorro de 40.000 euros por heredero

La reforma del impuesto de Sucesiones que ha permitido un acuerdo presupuestario 'in extremis' entre el Gobierno socialista y el Partido Popular supondrá un ahorro medio de más de 40.000 euros por heredero, según cálculos del profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez. El experto ve «positivo» el acuerdo, que implica el incremento del mínimo exento a 300.000 euros frente a los 150.000 euros actuales y los 200.000 euros que recoge el proyecto presupuestario registrado por el PSOE en la Cámara. Santiago Álvarez entiende que el incremento del mínimo exento en herencias directas es un «avance importante» para sacar a Asturias del agravio comparativo fiscal que sufre con respecto a otras comunidades, máxime teniendo en cuenta el crecimiento al que se están sometiendo los valores catastrales de los inmuebles sobre los que se aplican este tipo de tributos. No obstante, considera que, al menos en lo referente a las herencias de padres a hijos, la medida se queda corta. No es suficiente. «Debe avanzarse algo más», plantea Álvarez, quien, en la misma línea que defiende el PP, aboga en este caso por la supresión total del impuesto. «Pero éste ha sido un paso importante. Vamos en la dirección correcta», insiste.

El ahorro para los contribuyentes que supondrá esta reforma fiscal, que no está recogida en el presupuesto pero que se aprobará por ley el próximo año, implicará, por contra, un impacto recaudatorio para las arcas del Principado. Se calcula que el descenso en los ingresos de la Administración regional por esta reforma fiscal promovida por el PP para facilitar la aprobación de las cuentas de 2017 será de algo más de 25 millones de euros al año.

La propuesta inicial defendida por el Gobierno del Principado y recogida en los presupuestos que, a expensas del último trámite, se aprobaron ayer, planteaba la corrección del llamado 'error de salto' en el impuesto de Sucesiones y situaba el mínimo exento en los 200.000 euros. Esta modificación hubiera implicado un ahorro medio de unos 28.000 euros con respecto al baremo que se aplica en la actualidad a los contribuyentes que tuvieran que hacer frente a este impuesto. Y en este supuesto inicial -pasar de un mínimo exento de 150.000 a los 200.000 euros- el descenso en la recaudación de las arcas autonómicas hubiera sido de en torno a 20 millones de euros anuales.