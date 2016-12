Las renuncias a la herencia se triplican con la crisis

Hay ocasiones en las que heredar se convierte, en vez de en un cierto desahogo económico, en un quebradero de cabeza. Porque no solo se heredan los bienes y patrimonio del difunto, sino que con él se transmiten a su vez las deudas y avales que pudiera tener y hay veces en que uno sale más que perjudicado. Por tanto, para que esto no suceda, una solución es renunciar a la herencia, en cuyo caso no se adquieren los pasivos pero tampoco los activos. En función de si se hace en favor de otra persona, o si pura y simplemente se renuncia a ella, así como si es antes o después de que haya prescrito el Impuesto de Sucesiones, tendrá distintas consecuencias fiscales.

Esta es una opción que está cobrando cada vez mayor peso en la sociedad. De hecho, el año pasado se produjeron en España 37.647 renuncias (un 10% del total), que triplican con creces las poco más de 11.000 que hubo en 2007, justo antes del inicio de la crisis, cuando apenas suponían un 3,4% del total, según los datos aportados por el Consejo General del Notariado.