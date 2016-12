La declaración de Villa, un año después

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo citó a José Ángel Fernández Villa el pasado 11 de enero de 2016 para declarar como imputado por la querella interpuesta por el SOMA-Fitag-UGT. El mismo sindicato minero que lideró durante más de tres décadas y que ahora le reclama 420.000 euros en concepto de gastos sin justificar, así como por la apropiación durante años de dietas de asistencia al comité intercentros de Hunosa.

Sólo unos días antes de aquella comparecencia judicial, su defensa presentó en el juzgado un informe médico del Hospital Universitario de Asturias (HUCA) en el que se diagnosticaba al exsindicalista un deterioro cognitivo «en fase de demencia moderadamente grave». «Padecimientos médicos irreversibles», adujo su abogada, Ana García Boto, que en su opinión le impedían declarar.

Aquella justificación para excusar su ausencia no cogió por sorpresa a casi nadie. El exlíder sindical ya la había utilizado un año antes para evitar dar explicaciones en la comisión de investigación celebrada en el seno de la Junta General, convocada para tratar de esclarecer el origen de los 1,2 millones ocultos que regularizó en la amnistía fiscal y que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió en sede parlamentaria, aquel informe médico no resultó determinante. Tras doce meses de instrucción prácticamente centrada en resolver si el investigado está o no en disposición de someterse a un interrogatorio judicial y tres reconocimientos médicos periciales -dos en el marco de las diligencias judiciales y un tercero alternativo a instancia de su defensa- la jueza Simonet Quelle Coto ha vuelto a citar al exsecretario general del SOMA como imputado el próximo 12 de enero de 2017. Esto es, justo un año después de aquel primer intento.

Informe forense

No ha sido una instrucción sencilla puesto que ha estado constantemente litigada por la defensa del acusado, quien mantiene que su cliente no está en condiciones para hacer frente a una comparecencia judicial, como así lo determinó el primer informe solicitado por la magistrada y realizado por dos médicos forenses en su domicilio particular. Sin embargo, a lo largo de este año, las pruebas de la acusación, cuyos intereses defiende el bufete Ontier, y las comparecencias por parte de varios testigos, sembraron dudas razonables sobre el alcance real de la demencia.

Varios miembros del sindicato aseguran que hablaban con él de forma regular hasta que se hizo público el escándalo en torno a su fortuna y hay constancia de que, hasta ese momento, participaba de forma activa en las reuniones del Consejo de Administración de Hunosa. También se tuvo en cuenta la declaración por parte de Luis Ignacio Fernández Posada, el notario que en noviembre de 2015 consideró que Villa se encontraba en plenas facultades para otorgar un poder notarial, así como la del neurólogo que le atendió en el HUCA, Julio Pascual, quien, si bien admite que existe un deterioro cerebral, opina que puede someterse a un interrogatorio «siempre que sea filtrado».

De ahí que la jueza considerase apropiado solicitar un nuevo reconocimiento médico. En este caso, por parte de Alfredo Robles Bayón, un experto neurólogo propuesto por la acusación que, tras dos intentos -la primera exploración iba a tener lugar en el juzgado pero Villa no se presentó- sometió al acusado a un examen médico en su domicilio. Determinó que el exsindicalista sufre una demencia que limita sus capacidades, pero también que exagera los síntomas, por lo que resolvió que está capacitado para declarar. De forma casi inmediata, la magistrada ordenó la presencia de Villa en el juzgado una vez pasadas las Navidades. Queda por ver ahora qué ocurrirá el 12 de enero.