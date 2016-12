«La gente nos pedía a gritos que llegásemos a un acuerdo»

El PP asturiano apoyó el pasado viernes los presupuestos del Gobierno socialista para 2017 evitando que salieran adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos, IU y Foro con la intención -puntualiza su presidenta, Mercedes Fernández- de «ayudar a Asturias, no a Javier Fernández». A cambio, los populares dieron un paso importante en su anhelo de eliminar el impuesto de Sucesiones en el Principado y acordaron una reforma para incrementar el mínimo exento a 300.000 euros (ahora está en 150.000), la garantía de que para obtener la bonificación por vivienda habitual haya que mantenerla tres años y no diez como hasta la fecha y bonificaciones para la herencia de propiedades agrarias.

El PP tendió la mano al PSOE desde el primer momento para aprobar unos presupuestos con la condición de eliminar el impuesto de Sucesiones. ¿Considera el acuerdo alcanzado un éxito o solo un primer paso?

Nosotros ya dijimos en 2015 que teníamos grandes diferencias con el PSOE. Tantas, que queremos relevarlo en el Gobierno y que pase a la oposición. Y esas diferencias se visualizan fundamentalmente en el modelo fiscal. Pero entendemos que Asturias está mejor con presupuestos que sin ellos y, con este acuerdo, creemos que hay muchos asturianos que se van a beneficiar. Muchísimos. Eso no quita que nuestro objetivo sea la eliminación del impuesto en los herederos directos, pero somos muy conscientes de que donde hay un socialista hay un impuesto, porque les gustan más los impuestos que a los niños las chuches. A nosotros nos gustaría otro modelo fiscal, pero el pragmatismo nos dice que es mejor ayudar a los asturianos en parte, que en nada. Y yo tengo que decir con satisfacción que hemos influido a ayudar a los asturianos a que vivan un poco mejor porque, con este nuevo mínimo exento, para muchas familias desaparece el impuesto de Sucesiones.

LAS CLAVES SUCESIONES «Si una familia deja de tener que renunciar a una herencia gracias a este acuerdo, ya ha sido útil» PODEMOS «No sabría decir cuál es el motivo por el que no apoyaron las cuentas. Sólo propiciaron enredos» FORO «Nuestra decisión no supondrá ningún problema. Compartimos principios y espacios políticos» CIUDADANOS «Sus enmiendas sobre el apoyo a los autónomos nos parecen razonables si cuadran los números»

¿Estas modificaciones fiscales serán suficientes para sacar a Asturias del agravio comparativo fiscal que ustedes vienen denunciando desde hace años?

Desde luego que la situación va a mejorar. En 2015 ya conseguimos rebajar dos puntos el tramo autonómico del IRPF y ahora eliminamos el impuesto de Sucesiones para muchas familias asturianas. Vamos avanzando poco a poco aunque, es evidente, el gobierno es socialista y es mal gestor. Y lo que no podemos hacer es sustituirlo en su gestión diaria y cotidiana.

¿Hasta qué punto cree que afectó el escenario nacional y el papel de Javier Fernández en la gestora del PSOE en su negativa inicial para alcanzar algún tipo de acuerdo con el PP?

No lo sé. Pero si recordamos lo que ocurrió en 2015, cuando el panorama político nacional era bien distinto, la negociación fue bastante parecida. Ellos siempre tienen una cierta parsimonia en lo que a negociaciones y conversaciones se refiere.

¿Pesó en algún momento la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en su decisión?

No. Lo que nosotros queríamos era ayudar a Asturias, no al Gobierno de Asturias ni a Javier Fernández. Es cierto que nadie se sustrae de la situación de nuestro país, pero nuestra postura tiene más que ver con la demanda que nos están haciendo los ciudadanos para que en los parlamentos se llegue a acuerdos y no haya rifirrafes políticos, desacuerdos permanentes y enfados continuos. Una percepción que tiene mucho que ver con la aparición de determinados partidos en el mapa político nacional y también en el asturiano. La gente nos pedía a gritos que llegásemos a un acuerdo, que el Parlamento fuera útil y que resolviéramos sus problemas. Y si una familia asturiana deja de tener que renunciar a una herencia gracias a este acuerdo, ya hemos sido útiles.

Podemos insiste en que ha sido un cambio de cromos. Una investidura por un presupuesto.

Ellos que digan lo que quieran, pero no es un cambio de cromos. En 2015, mientras esos chicos se estaban manifestando en las calles, el PP ya buscaba ser útil en el Parlamento asturiano y apoyaba unos presupuestos con el PSOE para garantizar el gasto social. Ellos que hagan lo que quieran. Yo prefiero reivindicar la bandera de ser útil a los asturianos.

¿Cómo valora la actitud de Podemos y de IU en esta negociación presupuestaria?

No es que yo sea experta en análisis de las izquierdas, pero veo que tienen un gran lío.Supongo que, en el fondo, tienen un litigio político por los espacios. Y luego habrá otros elementos que a mí se me escapan porque, claro, no soy de izquierdas, afortunadamente para mí.

Podemos dice que tuvo dificultades para negociar porque el PSOE siempre supo que iba a recibir el apoyo del PP.

Les apetece enredar, pero eso no es cierto. De ninguna manera. A nosotros nos gusta decir las cosas claras y siempre dijimos que nuestro objetivo era el impuesto de Sucesiones. Sin embargo, no sabría decir cuál es el motivo por el que Podemos no llegó a un acuerdo presupuestario con el PSOE. Y eso es penoso.

¿No fueron claros?

No fueron claros o, simplemente, quisieron propiciar enredos y reuniones muy largas que más bien parecían asambleas de facultad que una negociación parlamentaria. Cada uno se coloca donde quiere. Pero nosotros, también.

Foro, que se presentó a las elecciones nacionales en coalición con el PP, ha optado por una postura muy distinta a la suya. ¿Qué opinión le merece?

Me merece respeto. Nosotros fuimos en coalición nacional, no autonómica, porque si hubiera sido autonómica esto presentaría dificultades explicativas. Tenemos una buena sintonía porque estamos en un espacio político muy similar del centro derecha, pero lógicamente cada uno tiene su estrategia propia a nivel de partido. Buena parte de los argumentos de Foro, naturalmente, nosotros los compartimos, pero hay una diferencia de pragmatismo. Nosotros creemos que es mejor influir en los presupuestos para que mejoren un poquito y ellos, por el contrario, juegan a máximos. Llevan sus planteamientos hasta sus últimas consecuencias. Es muy respetable.

¿Estas diferencias pueden implicar un distanciamiento entre las dos fuerzas?

Ni siquiera las califico de diferencias. Sería preocupante si hubiera diferencias en argumentos de fondo, pero esas no las hay. Lo que sucede es que cada uno modula su capacidad de influencia a su manera. Pero no supondrá ningún problema porque compartimos principios y espacios políticos, y yo espero y deseo que sigamos teniendo un buen entendimiento. Estoy segura de que lo vamos a tener.

¿Ve factible, entonces, la reunificación con Foro de cara a las próximas elecciones autonómicas?

Falta muchísimo para eso. Pero lo que está claro es que la coalición para las elecciones nacionales funcionó muy bien y las cosas que funcionan bien a mí me gusta reeditarlas.

Superado el trámite de enmiendas a la totalidad, ¿qué otras propuestas apoyará el PP en el trámite de enmiendas parciales?

La asesoría del grupo parlamentario las está estudiando aún para ver dónde puede haber coincidencias y dónde no.

¿Harán suyas algunas de las planteadas por Ciudadanos que, después de que ustedes anunciaran su apoyo a las cuentas, se quedó sin margen de negociación con el Principado?

Lo tenemos que estudiar pero, en principio, alguna enmienda de Ciudadanos referida a ayudas a autónomos nos parece razonable, siempre y cuando los números cuadren.