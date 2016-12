La solicitud de Foro de un informe jurídico no prospera

La solicitud de Foro de un informe jurídico que despejase sus dudas sobre una presunta «ilegalidad» de los presupuestos de 2017 por no incluir los recursos procedentes del margen extra de déficit no prosperó. La Mesa de la Junta, órgano rector de la Cámara, rechazó, con el voto en contra de PSOE, PP e Izquierda Unida y la abstención de Podemos, la petición del citado dictamen al entender que no había lugar a tal planteamiento. La presidenta de Foro, Cristina Coto, insistió ayer en sus críticas al proyecto económico del Gobierno, que consideró «una copia» de las fallidas cuentas de 2016.