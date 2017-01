Rajoy trabaja en una nueva financiación que coincide con las prioridades de Asturias

El Partido Popular, que preside Mariano Rajoy, tiene en mente una reforma de la financiación autonómica que, en sus líneas generales, coincide con las principales prioridades del Gobierno asturiano. El planteamiento sobre el que trabaja el PP contempla una negociación multilateral que evite un trato privilegiado a algunas comunidades, siempre con Cataluña como trasfondo. Defiende la necesidad de garantizar una cartera básica de servicios en todos los territorios, con independencia de la capacidad económica de cada uno. Y apuesta por tener en cuenta, a la hora de repartir los recursos, criterios especialmente relevantes para el Principado, caso del envejecimiento de la población o su dispersión.

La reforma de la financiación será, sin lugar a dudas, uno de los grandes debates de este 2017 que despunta. El sistema vigente, aprobado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, ya sufre por todas sus costuras e incluso las comunidades socialistas, caso de Asturias, asumen que es necesario actualizarlo. El PP, cuando llegó a la Moncloa, garantizó que impulsaría ese proceso de inmediato, pero Rajoy incumplió sistemáticamente esa promesa. Con el argumento de las tensiones políticas, especialmente el conflicto catalán, y de la crisis económica, que hacía imposible repartir fondos extra entre las comunidades, fue postergando la cuestión, a pesar de la insistente reivindicación de sus 'barones'. Pero ahora parece que llega el momento de abrir el melón.

Ya hay, de hecho, fecha para ello. En la conferencia de presidentes del próximo día 17 en Madrid, en la que Rajoy se citará con los mandatarios autonómicos, comenzarán a sentarse las bases de la negociación. Primero, el capítulo procedimental, la forma de enfocar el diálogo. Después, las claves políticas y económicas de un asunto que amenaza con postergarse meses, incluso más de un año, teniendo en cuenta su complejidad y los intereses contrapuestos.

La forma en que el PP prepara este debate encaja bastante en las prioridades que al respecto defiende el Gobierno asturiano que lidera Javier Fernández. Las grandes líneas están plasmadas en una de las ponencias que los populares someterán a debate en su congreso nacional del próximo mes de febrero, que ha sido coordinada por uno de sus 'históricos', Javier Arenas, y que dedica un apartado específico a la reforma de la financiación. El texto, que todavía está pendiente de enmiendas y, por tanto, de correcciones, aunque el resultado final no distará en exceso del borrador actual, sitúa este asunto como «una de las prioridades políticas» a afrontar en el futuro más inmediato.

La ponencia apuesta por un acuerdo «amplio y transparente» pactado en el Consejo de Política Fiscal que tenga en cuenta las necesidades de todas las comunidades «y que no sea el resultado de negociaciones bilaterales previas» que después se trasladan al resto. Es una cuestión capital para Asturias, recelosa de la exigencia de un trato preferencial que pueda formular, por ejemplo, Cataluña. Al hilo de la particular situación de esta comunidad, teniendo en cuenta el discurso independentista de sus dirigentes, el PP también es claro. Y lo es sin hacer una referencia directa, aunque la reflexión se entiende bien. La financiación, se viene a decir, no será un instrumento para conseguir otros fines: «No puede ser utilizada como elemento para la consecución de objetivos políticos diferentes, por muy legítimos que sean, y mucho menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento constitucional».

Al Principado también le preocupa que a la hora de repartir los recursos se tenga en cuenta de forma casi exclusiva el volumen de población de las distintas comunidades, algo que favorecería a aquellas con más habitantes y grandes urbes, caso de Madrid o Andalucía. En su documento, el PP propone modular el peso de ese criterio con otras variables que, como el envejecimiento o la dispersión, encarecen notablemente el coste de prestación de servicios esenciales como la sanidad.

Nadie puede salir perdiendo

La revisión de la financiación, detalla el documento popular, debe garantizar una misma cartera básica de servicios en todas las comunidades autónomas, «con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos propios». Un «nivel mínimo igual» para la prestación de la sanidad, la educación o las políticas sociales, detalla, en una reflexión que es uno de los grandes argumentos que sostiene el Gobierno asturiano para encarar este delicado proceso. A la hora de valorar las necesidades reales de financiación de cada región, se aboga por tener en cuenta las consecuencias de la aplicación de la ley de dependencia y por una revisión detallada de la irrefrenable dinámica de crecimiento del gasto sanitario.

El punto de partida de la propuesta es que ninguna autonomía salga perdiendo: «Ninguna debe empeorar su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma».