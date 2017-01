«El PP de Asturias solo celebra victorias de otros: de Rajoy, de Feijóo... Eso debe cambiar»

Carmen Rodríguez Maniega es la cara visible de la candidatura alternativa que los críticos con la gestión de la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, preparan para el congreso previsto para la próxima primavera. La responsable de la junta local de Avilés sabe bien el terreno que pisa, no en vano esa fragmentación del partido en dos bloques ya se ha constatado recientemente en la ciudad, en el seno del grupo municipal popular, con el debate sobre los presupuestos de 2017 como argumento. Maniega es muy crítica con la labor de Fernández al frente de la organización, piensa que hay que poner remedio al encadenamiento de derrotas electorales y aboga por un modelo de mayor cooperación interna, de más unidad y de más estrecho contacto con la ciudadanía. Un PP, dice, «a pie de calle».

-Usted compartió escaño con Mercedes Fernández en el Congreso y después ella la incluyó en su candidatura autonómica.

-Así es. Aunque luego me pidió que renunciara a la Junta General para que entrara Susana López Ares y me quedé en el Congreso.

-¿Y por qué de compartir escaño y candidatura han pasado a ser rivales y teóricas adversarias en el próximo congreso del PP?

-Ya hace cuatro años era partidaria de una candidatura alternativa a la de Mercedes Fernández. Tenemos formas distintas de ver el partido. No es una cuestión personal, son diferencias políticas.

-¿Qué es lo que no le gusta del actual PP de Asturias?

-Hay que dar más protagonismo a las juntas locales, respetar su autonomía. Basta ver lo que ha sucedido con los presupuestos. No puede ser que desde Madrid se prime el diálogo y se anime a llegar a acuerdos, y que luego la misma Mercedes Fernández que acaba de pactar las cuentas de 2017 con el PSOE en la Junta General, en Avilés no escuche a la junta local y distorsione el debate.

-¿Con qué fin?

-Por cálculo político, pensando que en Avilés se libra la primera batalla del congreso regional.

-¿Qué más?

-El PP ha dejado de ser un partido a pie de calle. Hay que escuchar a los asturianos y, dentro de la organización, a las juntas locales. Se han perdido muchas elecciones, no se ha recuperado el voto a pesar de que Foro ha pinchado. En muchas localidades Foro no tiene concejales, ni siquiera sede, pero esos votos que ha perdido no han ido al PP. El PP de Asturias no es un partido ganador. Pero no lo digo yo, lo dicen las urnas. A veces me pregunto para qué está una persona en política. Supongo que, entre otras cosas, para ganar elecciones y gobernar. Quien no piense eso debe dejar el camino a otros. Pero en Asturias ni se ha ganado ni se ha gobernado. En algunos municipios incluso hemos quedado como simples comparsas de quienes gobiernan.

-¿No comparte cómo se ha ejecutado el acercamiento a Foro?

-Cuando se propuso el pacto para las generales todos lo apoyamos e hicimos campaña. Nadie nos puede acusar de deslealtad. Pero es cierto que no funcionó y se puede ver en los resultados. Fue un pacto caro para el PP y barato para Foro. Hemos dado a un partido en descenso una relevancia que no merecía. Su diputado ha salido en las reuniones con el Rey porque es otro partido dentro de un pacto. A muchos afiliados eso no les ha gustado.

Bases y no cúpulas

-¿Cómo debería ser, a su juicio, la relación futura con Foro?

-Los partidos no se unifican por arriba, por las cúpulas, sino por abajo, por las bases. Pero no se actuó así. En la dirección regional hay personas que formaron parte de la creación de Foro y luego vinieron al PP. Y en muchos municipios. Eso, nuestro electorado no lo primó. Por eso la solución es un congreso en el que debatir qué PP queremos.

-Frente a su mensaje, Mercedes Fernández habla de un PP ganador con opciones de victoria en 2019.

-¿Por qué esta vez sí y antes no? Si no se ganan elecciones uno debe reflexionar y pensar si es parte del problema. Es lo que tiene que hacer un candidato que ha perdido en todas las elecciones a las que se ha presentado, en Asturias y en Gijón. El PP de Asturias solo celebra victorias de otros: de Rajoy, de Feijóo... Eso tiene que cambiar. Los afiliados quieren celebrar victorias propias.

-¿Qué PP quiere la candidatura que promueve?

-Se necesita un cambio generacional, y no hablo de edades, sino de forma de ver el partido. Quienes han sido partidarios del ordeno y mando no pueden presentar ahora un discurso de participación de los militantes. ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora? El mejor ejemplo de que en este PP quien discrepa no gusta soy yo.

-¿Qué debería cambiar?

-Las juntas locales necesitan más autonomía. Ni siquiera nos han llamado para presentar enmiendas a los presupuestos regionales, ni este año ni los anteriores. No hay una llamada de la presidenta a los dirigentes locales. Yo la he llamado y no me coge el teléfono. Que tengamos una presidenta encastillada en su grupo parlamentario no es bueno. Que el partido no esté unido se traduce en una pérdida de confianza del electorado.

-¿No hay un PP unido?

-Bueno, cuando la presidenta tiene que llamar en público a la unidad... Es la dirección regional la que debe potenciar esa unidad, pero de verdad, no de boquilla. Que la presidenta regional venga a Avilés y diga que su persona de confianza no es la presidenta local, sino otra no fomenta la unidad, todo lo contrario. El problema es que quienes piden ahora unidad han participado de todos los conflictos internos del PP.

-Quizá el problema de quienes cuestionan a Fernández es que sean un grupo heterogéneo, con intereses diversos, y que no esté muy claro que ese rechazo pueda canalizarse hacia un proyecto común.

-Sí que se está canalizando. Es una alternativa formada por personas solventes que ocupan cargos de relevancia en el partido y por militantes cualificados que han ido a las mesas en las elecciones, que han trabajado en las campañas, que han ido a los mítines... Hay muchas adhesiones, cada día más. No es en absoluto un proyecto personalista, sino una respuesta de militantes a esta situación. Yo participo como una humilde militante.

-¿Será la cabeza de la candidatura?

-Ahora mismo no es una cuestión de personas.

-Pero lo será. Alguien tendrá que ponerle cara.

-Desde luego, y diremos su nombre cuando llegue el momento, cuando se convoque el congreso. Pero este no es un debate de egos, sino de dos formas de ver el partido. Quienes lo vemos de una manera hemos dicho 'basta ya, hasta aquí hemos llegado'.

La visión desde Madrid

-¿Teme que, con un PP nacional pacificado, con un Rajoy fortalecido y siempre reacio al conflicto, una candidatura alternativa en Asturias se vea como un problema?

-Mariano Rajoy no tiene alternativa porque donde las cosas funcionan bien no es necesaria. Ha ganado elecciones y pilotado el Partido Popular en condiciones muy difíciles. ¿Por qué sí la habrá aquí? Porque una parte discrepamos de cómo se han hecho las cosas. Los resultados están ahí. Los afiliados son conscientes de que las elecciones se pierden sistemáticamente.

-¿Qué opciones de victoria se da? ¿Un 50%?

-Más del 50% si el descontento que existe se traduce en votos. Necesitamos un partido que se parezca a Asturias y a los asturianos.