El PP responde con una apelación a la «unidad» a la candidatura alternativa

La dirección del PP de Asturias responde con una apelación a la «unidad» al anuncio de la presentación de una candidatura alternativa en el próximo congreso regional. Fue la réplica que ayer dio Luis Venta a la entrevista que este periódico publicó el pasado martes con la presidenta del partido en Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, en la que desgranaba algunos de los detalles del proyecto y se mostraba muy crítica con la gestión realizada en estos años por Mercedes Fernández y su equipo.

Venta, vicesecretario de Organización del PP, evitó entrar en un enfrentamiento abierto. Los populares no quieren dar excesivo protagonismo a esa candidatura alternativa a la espera de ver cómo se articula. Así que su respuesta, a modo de reproche velado, fue señalar que en estos momentos toda la atención debe centrarse en el congreso nacional que el partido celebra en febrero, previo al regional, previsto para la primavera.

«Estamos centrados en apoyar a Mariano Rajoy para que siga como presidente del PP, está haciendo una gran labor», dijo Venta anticipando el voto favorable de los compromisarios asturianos al líder del partido y jefe del Ejecutivo central.

Con vistas al posterior cónclave regional, el también diputado abogó por un «congreso de unidad» en torno a la figura de Mercedes Fernández, con el objetivo de «reforzar» la labor desarrollada en estos años por la presidenta y con la mente puesta en la victoria en las elecciones autonómicas de 2019, puesto que ve al PSOE, principal adversario, en un «fin de ciclo». El Partido Popular, razonó, está «en condiciones de gobernar en Asturias» en el medio plazo.

Tal unidad no parece a priori posible, aunque Venta no quiso conceder a una candidatura alternativa mayor rango que el de la mera hipótesis. «Las hipótesis dan mucho juego, pero es como si me preguntan qué va a pasar en la próxima eliminatoria del Real Madrid en los cuartos de final sin saber si va a pasar ni el contrincante», ironizó.

La situación de Avilés

Lo que no parece pasar por la mente de la dirección popular es intervenir en Avilés, donde el grupo municipal está partido en dos, al hilo de las declaraciones de Maniega a este periódico. «No tenemos previsto nada, cada uno hace sus entrevistas, es legítimo», anotó.

En la entrevista, Maniega, una de las promotoras de esa candidatura alternativa, hace una lectura muy negativa de la gestión de Fernández. «El PP solo celebra victorias de otros: de Rajoy, de Feijóo... Eso debe cambiar», señaló la presidenta de los populares avilesinos, que ve a Fernández «encastillada en su grupo parlamentario» y piensa que el partido debe aproximarse «a pie de calle».