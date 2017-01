Coto ve en el pacto PSOE-PP la muestra de que «no habrá fusión» entre PP y Foro

El pacto recientemente alcanzado entre PSOE y PP para aprobar los presupuestos autonómicos de 2017, y duramente criticado por Foro, no pondrá en peligro las relaciones entre populares y foristas, notablemente mejoradas tras la coalición electoral alcanzada en el ámbito nacional. Así lo manifestó días después del acuerdo presupuestario la propia presidente del PP asturiano, Mercedes Fernández, y lo confirmó ayer su homóloga en Foro, Cristina Coto. No obstante, la diputada de Foro añadió que esta diferencia en el modo de recibir el proyecto de ley socialista entre PP (que apoyó las cuentas) y Foro (que presentó enmienda a la totalidad) evidencia que se trata de partidos «independientes y soberanos» y que su fusión es, hoy por hoy, inviable. «Ha sido la demostración de que los profetas de la fusión no estaban en lo cierto», declaró Coto, quien insistió en que para su formación los acuerdos deben perseguir el interés de los asturianos, mientras que, bajo su punto de vista, el pacto presupuestario PSOE-PP únicamente respondía a «órdenes de Madrid, ajenas a Asturias, en un contexto de intercambio de favores políticos donde los asturianos hemos sido moneda de cambio», denunció. «Creemos que la coalición PP-Foro es un buen acuerdo para los asturianos, mientras que el pacto presupuestario alcanzado entre PSOE y PP no lo es porque implica aprobar unas cuentas continuistas con pésimos resultados para esta región», comparó.

Coto justificó su rechazo al presupuesto del PSOE al entender que no cumplía sus expectativas en materia de inversión, políticas de empleo y reforma fiscal. «No vamos a ceder en nuestras propuestas de cambio y si me acusan de maximalista por ello, me parece bien», respondió en referencia a las palabras de Mercedes Fernández en relación con la postura adoptada por Foro en la negociación.