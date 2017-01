«El debate en Podemos no es entre dos personas, va más allá»

Dice que cada vez más europeos ven a la UE como el problema y no como la solución. ¿Es lo que ha ocurrido en Reino Unido?

En los últimos años, parece que el proyecto europeo esté inoculando el germen de la desintegración. Lo que los ciudadanos reciben de Europa son problemas, no soluciones. Es una de las líneas maestras que tenemos que cambiar. Debemos crear un proyecto basado en el respeto a los derechos del ser humano y no en el desmantelamiento del estado de bienestar. El Reino Unido es un caso muy particular, quizá no trasladable a otros países. Pero estamos viendo que la desafección política en Europa se está canalizando a través de proyectos autoritarios y xenófobos, que nos recuerdan a lo peor de nuestra historia. En los países del sur, los dictados europeos han ido en la línea de devaluar los salarios, recortar derechos laborales, facilitar los despidos, bajar las pensiones... Esto ha hecho que muchos desconfíen del proyecto europeo.

Advierte de los movimientos xenófobos y los relaciona con la victoria de Trump. En Europa, este problema se focaliza en los refugiados.

La crisis de los refugiados está suponiendo un elemento importante en la crisis de legitimidad del proyecto europeo. Tenemos la obligación de garantizar el derecho al asilo. Pero con el 'tratado de la vergüenza' de Turquía, por ejemplo, se gasta dinero en todo lo contrario: en levantar vallas y dificultar la integración. Es una cuestión de voluntad política, de prioridades.

Han pasado tres años desde su llegada a la Eurocámara. Podemos está ahora inmerso en un proceso de debate sobre el rumbo que debe seguir el partido. ¿Qué opina?

Creo que hay que verlo como un momento sano para una organización democrática. Ojalá todas tuvieran debates sobre el modelo de organización y de país que se deben construir y fuesen lo más abiertas posible a la ciudadanía. Nosotros queremos que en las discusiones participe mucha gente y tener debates democráticos y abiertos. Ese es el contexto: una asamblea ciudadana (Vistalegre II), precedida del debate ciudadano, que no solo tiene que ver con Podemos, sino con un momento histórico para el país. Construimos una organización pensando en un ciclo electoral muy corto, pero ese ciclo se ha cerrado. Fue efectivo y nos permitió conseguir muchas cosas, pero ahora pasamos a una etapa diferente, donde las cosas seguramente sucederán de forma más lenta. Tenemos que construir un modelo que nos lleve a mucha más gente.

¿Cree que el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Errejón enriquece el debate o preferiría, como el Consejo Ciudadano de Asturias, que se ahorraran sus discusiones?

El debate siempre es sano y debe enriquecer. No es estrictamente entre Iglesias y Errejón. Va mucho más allá y se tiene en muchos espacios y a muchos niveles de Podemos. Lo positivo es que participe la mayor gente posible y que no se quede en una cosa de dos personas. La diversidad es enorme y es importante que quede reflejada en nuestros debates.