El PSOE promoverá la derogación del copago farmacéutico

El PSOE no sólo rechazará cualquier propuesta que plantee el Gobierno de Mariano Rajoy para subir el precio de los fármacos a los pensionistas con más ingresos, sino que reclamará la derogación del real decreto del PP por el que se impuso en su día el copago. Así lo anunció esta mañana el diputado socialista Antonio Trevín, quien tildó de "globo sonda" y de "falta de capacidad y conocimiento" la propuesta de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. "Con los pensionistas no se juega", advirtió.

Trevín cifró en 150.000 –más de la mitad de los pensionistas asturianos–las personas que se verían afectadas en el Principado por esta propuesta de la titular de Sanidad, que, tras la polémica generado, ha reducido a un simple estudio técnico. El diputado nacional asegura que Asturias sería una de las comunidades más afectadas, ya que "nuestras pensiones son de las más altas del país". Propone, para reducir el gasto farmacéutico, otras medidas como sacar a subasta el abastecimiento de medicamentos.

En relación a la brecha abierta en el seno del PSOE, a raíz de la decisión de la gestora de favorecer la investidura de Mariano Rajoy, y horas antes de la reunión que los críticos asturianos celebrarán hoy en Gijón para demostrar su descontento con la dirección interina del partido, Trevín pidió "lealtad" para los órganos internos del partido. El parlamentario nacional defendió que la gestora está "completamente habilitada" para establecer una estrategia política y la organización de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Y, ante las críticas de su compañera de bancada, Adriana Lastra, y otros socialistas críticos, que consideran que la gestora está adoptando medidas que no le corresponden, Trevín respondió con una cita bíblica: "El señor me lo dio, el señor me lo quitó".

Trevín manifestó, además, que el derecho y capacidad organizativa que tienen los críticos, no pueden ser compatibles "con actitudes que degraden el trabajo de la organización", en relación con los supuestos insultos en las redes sociales por parte de militantes del partido.