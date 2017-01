Los críticos quieren cambiar el PSOE «de arriba abajo» en los congresos

No parece que el simple transcurrir del tiempo vaya a curar las profundas heridas que se han abierto en el seno del PSOE. No si uno toma como referencia actos como el organizado ayer por el sector crítico de los socialistas asturianos en la casa del pueblo de Gijón, un encuentro a modo de demostración de fuerza ante el comité federal de mañana en el que se fijará la fecha de celebración del próximo congreso que elegirá al futuro líder del partido. La reunión sirvió para reiterar la exigencia de que ese cónclave se celebre en abril y no en junio, como pretende la gestora que pilota Javier Fernández, pero también para advertir de la necesidad de dar una vuelta a la organización «de arriba abajo» en una batalla que comenzará en el citado congreso federal pero que tendrá continuidad en los posteriores eventos autonómicos y locales. Y no da la sensación de que el asturiano vaya a ser una excepción.

Suena a manido tópico pero es cierto que la sala principal de la sede socialista de Gijón se quedó pequeña para acoger a los militantes convocados por la plataforma 'Primarias y Congreso Ya' de Asturias. Muchos siguieron la reunión desde la puerta y desde el exterior, ocupados los asientos desde un buen rato antes de que comenzara. Numerosos afiliados de base entre el público pero también rostros conocidos, los habituales que se han significado en contra del giro tomado por el partido desde la salida de Pedro Sánchez y el aterrizaje de la gestora, con Fernández al frente. Entre ellos, la diputada Adriana Lastra, la senadora María Luisa Carcedo, miembros del SOMA, alcaldes de las cuencas mineras (los de Laviana y San Martín), ex consejeros como Faustino Blanco o representantes de los grupos municipales de Oviedo o Gijón, entre otros.

Ni el lugar elegido, Gijón, tradicional feudo socialista, ni la fecha, a las puertas del comité federal que decidirá la fecha del congreso, fueron casuales. La imagen que se trasladó fue la de un amplio sector de la militancia en contra de la forma en que se está planificando ese cónclave, ante la sospecha, tal y como señaló el portavoz de la plataforma, René Suárez, de que el objetivo de la demora es «depurar» el censo de afiliados y acomodarlo a los intereses de la gestora.

Razones «inconfesables»

Del encuentro salieron emplazamientos varios. El principal, a Javier Fernández y al conjunto de asturianos que forman parte del comité federal que se reúne mañana para que atiendan la voz de la militancia que, a su juicio, piden de forma mayoritaria primarias y congreso antes del final de abril. «No hay ninguna razón confesable» para justificar un retraso, dijo Delia Losa, una de las representantes del PSOE regional en el comité y que intervino en el acto de ayer para mostrar «el radical rechazo al desprecio y el ninguneo al que se está sometiendo» a los afiliados socialistas.

La controversia interna está aderezada en el Principado por la apertura de expedientes por parte de la Federación Socialista Asturiana a militantes críticos por supuestos insultos en las redes sociales a cargos y órganos del partido. «Exigimos al secretario general, Javier Fernández, que adopte las medidas inmediatas para el archivo inmediato de los mismos», reza el texto compartido por la plataforma.

Su portavoz vio en la tramitación de esos expedientes un intento de «enfangar» las cosas y apeló a los militantes a huir de la polémica y concentrarse en lo que viene. Primero, argumentó René Suárez, todos los trámites relativos al congreso federal: voto en las primarias, enmiendas a los documentos políticos, elección de delegados... Y a continuación, y dando a entender que la batalla no terminará ahí y que seguirá más allá, los cónclaves autonómicos y locales que se celebrarán a continuación. Uno de ellos será precisamente el asturiano. El objetivo, remachó, es «renovar» el partido, «cambiarlo de arriba abajo».