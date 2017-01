«Habrá un presupuesto comprometido con Asturias, la apuesta por el AVE está clara»

Hay dos cosas que Susana López Ares no suele perder, ni en los peores momentos. Una es la sonrisa, permanente en su rostro. Otra, el gusto por el colorido en la indumentaria. Así que no extraña que en un viernes en que el invierno arrecia con fuerza sobre Oviedo la diputada nacional del PP, portavoz adjunta e integrante de la dirección del grupo parlamentario, aparezca a la cita con EL COMERCIO ataviada con un llamativo abrigo que rompe con el gris del entorno. López Ares, cada vez con más peso en las filas populares, pide en una cafetería cercana un agua con gas en la que exprime un buen trozo de limón antes de analizar con detalle la situación política nacional y asturiana.

Aclare una cosa que inquieta a los críticos del PSOE, que quieren hacer el congreso en abril ante el temor de que Mariano Rajoy adelante las elecciones. ¿Está en la mente del presidente?

No, no... Estamos trabajando en una legislatura de cuatro años y prueba de ello es el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a acuerdos. Nuestro horizonte es de cuatro años. Y si no es así no será por culpa del PP ni de Rajoy.

Supongo que en la duración de la legislatura, en ese hipotético adelanto al que me refería, tendrá mucho que ver contar con presupuestos este año o no. ¿Es optimista?

Ya ha habido acuerdos importantes que permiten un mayor tiempo de negociación: la senda de déficit, los ingresos fiscales... Eso nos da más holgura para hablar del presupuesto.

Presupuestos, pero ¿con quién? ¿Con el PSOE, bajo chantaje de adelanto electoral? ¿Con Ciudadanos y el PNV?

Vamos a trabajar con todos los escenarios posibles. Rajoy entendió desde el minuto cero lo que dijeron las urnas, que es que hacen falta grandes acuerdos. En el proyecto se incorporarán las propuestas pactadas con Ciudadanos, porque el PP es un partido serio que cumple lo que promete.

Pero con Ciudadanos no llega.

No llega y se está trabajando con el PSOE, con el PNV... Con todo el arco parlamentario. Porque España necesita unos presupuestos y la responsabilidad es de todos. No vale ponerse de perfil.

El PSOE dice que nones, que va a presentar enmienda de totalidad.

En ningún momento vamos a tirar la toalla. Y no lo planteamos en términos de chantaje. El PP ha sido muy cuidadoso con la crisis del PSOE, entendemos que debe resolver su situación interna y no vamos a hacer chantaje ninguno. Se trata de poner los intereses de los españoles por encima de los intereses de los partidos.

¿Es de las que cree que, en la actual coyuntura política, es tiempo de grandes acuerdos entre PP y PSOE?

Esa fue la gran propuesta de Rajoy ya en la noche electoral del 20 de diciembre, cuando los ciudadanos dijeron que querían un gran acuerdo. Porque aunque hemos conseguido salir de la crisis, aún es necesario tomar medidas para continuar por la buena senda. Hay reformas en distintos ámbitos, como las pensiones, donde los dos grandes partidos, sin renunciar a Ciudadanos ni a otras formaciones, deben trabajar juntos.

¿Han cambiado mucho las cosas con Javier Fernández al frente de la gestora del PSOE?

Es verdad que hemos pasado de un 'no' rotundo, que ha paralizado este país muchos meses, a una situación que ha permitido que haya un Gobierno, y ahora se trata de trabajar para que ese Gobierno pueda funcionar y el Congreso pueda aprobar iniciativas que beneficien a los españoles y los asturianos.

Gasto social

¿Qué trato van a dar los presupuestos a Asturias, después de unos años de continuo ajuste de la inversión?

La apuesta por el AVE está clara. También por la autovía de La Espina o los accesos a El Musel. Pero creo que en estos años de crisis el Gobierno ha apostado mucho por las personas. En tiempos de reducción de gasto, el porcentaje de gasto social ha crecido y también la cuantía. Y ese gasto influye mucho en Asturias, por el número de parados que tenemos y las prestaciones o las políticas activas de empleo que eso conlleva, o por los mayores y la apuesta por las pensiones. La inversión es importante, desde luego, pero también otro tipo de gasto como este al que me refiero.

Pero ese mismo criterio podría aplicarse a Galicia y allí la inversión en infraestructuras se ha potenciado.

Yo soy muy práctica y me planteo en qué ha mejorado mi vida en estos años. Y tengo una autovía del Cantábrico que puedo utilizar y que acabó el PP después de años y años de retraso. Cuando el PSOE hizo ajustes, Asturias fue una de las comunidades más penalizadas.

Pero luego Rajoy tampoco ha revertido esa situación.

Apostó por la autovía del Cantábrico, se ha reiniciado la autovía a La Espina y en cuanto al AVE, estamos a cuatro horas de Madrid. Se bajará a cuatro menos cuarto. Y a ver si conseguimos abrir ese túnel.

Esa es otra. Iba a ser en 2017, así se recoge en su pacto con Ciudadanos. Pero esta vez, tampoco.

Pero si la ladera se cae no podemos poner a una persona a sujetarla... Todos sabemos que hay problemas técnicos importantes ahí, el diseño se hizo como se hizo y... Se está haciendo inversión para contenerla. Y habrá que trabajar en el resto de tramos, en La Robla, para tener un servicio en las mismas condiciones que otras personas del resto del territorio.

¿Cree que los presupuestos van a hacer un esfuerzo en Asturias?

Creo que sí, que va a haber un compromiso con los mayores, con los parados, con las inversiones...

¿Cómo han cambiado las cosas para el PP, no cree? Del rodillo de la mayoría absoluta a tener que negociarlo todo. ¿Por qué no mostró antes esa actitud?

Bueno, las circunstancias son las circunstancias y es cierto que las medidas que se tomaron en estos años fueron difíciles de adoptar, a nadie le gusta ajustar, y la mayoría absoluta permitió impulsarlas cuando en otras condiciones quizá no se hubieran podido tomar. El PP ha demostrado siempre que sabe negociar, lo ha hecho muchas veces en Madrid y también con los presupuestos asturianos, y lo va a seguir haciendo sin ningún tipo de problema.

Ahora que cita el presupuesto asturiano, ¿por qué ustedes y el PSOE se empeñan en desvincular el apoyo del PP a las cuentas de Javier Fernández del escenario nacional, cuando todo el mundo asume que está ligado a la abstención socialista que permitió la investidura de Rajoy?

No, vamos a ver... No es la primera vez que el PP apoya un presupuesto del PSOE. Ya lo hizo en 2015 y se consiguió una rebaja del IRPF.

En vísperas de unas elecciones, cuando el PP quería desmarcarse de Foro y su 'no a todo' y optó por el discurso de la responsabilidad.

No creo que esa fuera la variable. La clave era que Asturias no podía estar dos años sin presupuesto, y esta vez estábamos en las mismas. Y si, además, nosotros estamos diciendo que hay que ponerse de acuerdo, no podemos hacer en Asturias lo contrario de lo que planteamos en Madrid.

Autocrítica

Antes me refería al cambio del PP de la mayoría absoluta a la posición actual. ¿Encajan ahí giros como el adoptado en el caso del Yak-42? ¿Por qué han tardado tanto tiempo en admitir que hubo cosas que no se hicieron bien? Sin entrar en el debate penal.

Los tribunales ya dijeron que no había ese tipo de responsabilidad.

Bien, pero eso no quita que hubiera cosas que no se hicieran bien.

Este informe del Consejo de Estado surge por una reclamación de las familias y yo entiendo que esa responsabilidad patrimonial pudo haberla asumido en su momento, cuando gobernó, el PSOE. No lo digo por repartir culpas...

Hombre, ese argumento parece muy pillado por los pelos.

Bueno, aquí estamos hablando de ese tema. Y creo que cuando hay que rectificar, se rectifica. Las familias necesitaban esta reparación y el reconocimiento de que hubo cosas que no se hicieron bien. Independientemente del accidente, el procedimiento para el reconocimiento de las víctimas pudo haberse hecho de forma manifiestamente mejorable. La ministra lo ha reconocido, ha asumido el informe del Consejo de Estado ante las familias y Rajoy está de acuerdo con ese planteamiento. No pasa nada, en un determinado momento, por decir que las cosas tendrían que haberse hecho mejor.

Antes de preguntarle por cuestiones de partido, dos temas puntuales de interés. La financiación autonómica. ¿Habrá un nuevo modelo acorde a las necesidades de Asturias o se usará la negociación para contentar a Cataluña?

Se va a trabajar en un buen acuerdo y la disposición de todos, Gobierno y comunidades, es positiva. Estamos en un momento de crecimiento y hay más recursos para transferir a las comunidades. Y creo, como asturiana que soy, que habrá que tener en cuenta variables que hacen necesarios fondos adicionales para la prestación de unos servicios de calidad, como el envejecimiento o la dispersión.

¿No se usará la financiación como herramienta en una posible negociación con Cataluña?

El Gobierno siempre ha atendido a todas las comunidades. No se ha abandonado a los catalanes, al margen de las posiciones independentistas de algunos partidos, porque tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. Se defenderán los intereses de todos los españoles.

¿Se va a modificar el copago farmacéutico? ¿A los ministros, cuando llegan al cargo, no les facilitan un manual de 'cómo no meter la pata en los primeros quince días'?

En este tema hay peticiones de determinadas asociaciones en el sentido de establecer algunos cambios. Dicho esto, el planteamiento del PP en este momento no es modificar el copago. Los miles de asturianos que pudieran estar afectados por esta medida pueden estar tranquilos.

En clave interna, el congreso nacional de febrero está a la vuelta de la esquina. Congreso 'a la búlgara'.

¿A la búlgara?

Por aclamación.

Porque tenemos un buen presidente. Yo soy fan de Rajoy, es una persona que en momentos difíciles ha sabido estar a la altura. Es un hombre de Estado. Nuestro partido esta orgulloso de él.

Doble vuelta y primarias

¿Al PP no le gustan las primarias? Las propone Cristina Cifuentes.

El PP es un partido democrático.

No creo que eso esté en duda.

Lo digo porque el hecho de tener primarias no te hace más democrático. En la ponencia de estatutos se contempla un sistema de doble vuelta que permite votar a los afiliados y que se escuche su voz.

Vamos, que está claro que lo que no quieren es meterse en los mismos líos que traen de cabeza al PSOE y que lo han llevado al abismo.

En el PP tenemos un sistema que funciona. El del PSOE no ha funcionado, nunca. Históricamente, a quienes han elegido en primarias no han tenido buen futuro. El PP tiene su fórmula, que nos damos libremente. Y creo que la doble vuelta va a ser un buen sistema. Cristina Cifuentes ha hecho una propuesta y en el congreso se votará y se decidirá.

¿Cospedal debe seguir siendo secretaria general, aun siendo ministra de Defensa?

Eso es algo que deberá decidir el presidente y el congreso, pero yo no veo que haya ningún tipo de incompatibilidad. En el PP ha habido secretarios generales que han sido ministros e incluso vicepresidentes. Lo que importa es si una persona tiene capacidad para desempeñar un puesto o más de uno. Cospedal ha hecho una excelente labor en los cargos que ha desempeñado.