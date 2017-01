La irrupción del ex lendakari descoloca a los críticos asturianos

No por sorprendente, porque se daba por hecho que daría el paso, pero sí por su premura, por anunciar su decisión horas después del comité federal que fijó la fecha de las primarias y el congreso, el anuncio de Patxi López de que competirá en la carrera por el liderazgo del PSOE sacudió la vida interna del partido. Un movimiento con repercusión estatal, obviamente, pero también con impacto en Asturias. Su salida a escena descolocó a los críticos con la gestora que en estos momentos lleva las riendas de la organización, hasta el momento oficiosamente alineados con Pedro Sánchez. La noticia disgustó especialmente a los más firmes defensores del ex secretario general al entender que pone en cuestión la viabilidad de su retorno. Sin embargo, también hay quien ve en López una opción más sólida para pelear con el candidato del sector oficial, previsiblemente la andaluza Susana Díaz.

El de ayer fue un comité federal tranquilo, también desde la perspectiva asturiana. Tomaron la palabra tanto Nino Torre como Santiago Martínez Argüelles, en ambos casos para aplaudir la labor de la gestora, para defender el trabajo parlamentario y para lamentar los ataques de los críticos en las últimas semanas. «Ha sido una reunión positiva que permite caminar en la normalización del partido», dijo a su término el portavoz en el Senado, Vicente Álvarez Areces. Ninguno de los representantes del sector crítico -Adrián Barbón, Delia Losa y María Fernández- tomó la palabra en el interior, con el argumento de que se había consensuado ceder ese turno a los dirigentes regionales con más rango. Losa, más tarde, sí mostró su disconformidad con la demora en la convocatoria del congreso y consideró más razonable «acabar cuanto antes con la interinidad».

Quizá el punto más polémico tuviera que ver con la votación del documento presentado por la gestora, que incluía la convocatoria del congreso para junio. Solo hubo cinco votos en contra, ninguno de los críticos asturianos. Estos explicaron que, en coordinación con el resto de miembros del comité federal que defienden su posición, habían decidido previamente no participar en la votación para no mostrar sus fuerzas en un clima hostil. Algo que desde el entorno de la gestora se achacó a un intento de no «dejar patente su clara minoría» en el comité. Con todo, que los representantes críticos en el órgano no rechazaran explícitamente un documento que retrasaba el congreso a junio molestó a algunos de quienes forman parte de las plataformas que defienden que el cónclave sea en abril.

Tercera vía

Lo cierto es que lo que pasó dentro del comité federal quedó eclipsado por el anuncio de López. La irrupción del ex lendakari, apoyado por parte de los 'barones' territoriales y altos dirigentes antaño afines a Pedro Sánchez, desconcertó a buena parte de los 'sanchistas' asturianos, que piensan que su aparición minimiza las posibilidades de que el ex secretario general vuelva al primer plano. Los más duros temen incluso que el ex lendakari pueda acabar siendo una alternativa asumible incluso por el tan denostado oficialismo y la gestora.

López habló ayer por teléfono con Sánchez y con su más firme apoyo en Asturias, Adriana Lastra, para informarles de su decisión y para trasladarles que no se ha movido de su planteamiento de buscar un PSOE con un discurso propio, alejado del PP. López, en su momento, fue contrario a facilitar un gobierno liderado por Mariano Rajoy a través de la abstención. Así, todo parece quedar a la expectativa de las conversaciones que puedan mantener el ex lendakari y el ex secretario general.

Es verdad que hay un sector de los críticos que ve en Patxi López una tercera vía más realista y con más opciones de victoria que Sánchez. Son quienes piensan que el político vasco aunará los apoyos perdidos del 'sanchismo' y también los de quienes, sin enmarcarse directamente en el sector crítico, rechazan abiertamente que el liderazgo del PSOE quede en manos de Susana Díaz.

En las filas del socialismo asturiano afín a la gestora y a Javier Fernández se hace una doble interpretación. Por un lado, se considera a López un rival consistente y difícil. Pero, a la vez, se asume que, en caso de que finalmente fuera el secretario general, sería alguien con el que poder entenderse, negociar y pactar en pos de un partido unido y cohesionado, un valor que no se concedía a Sánchez, con el que todos los puentes están completamente rotos.