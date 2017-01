«Iré hasta el final», promete el vasco

«Yo no me presento contra nadie, ni para impedir que nadie se presente», aseguró ayer Patxi López. El diputado vasco trató de disipar los recelos de los (cada vez más escasos) fieles sanchistas hacia su candidatura y prometió que no buscará componendas con Susana Díaz sino que irá «hasta el final» con su candidatura, aunque tampoco buscará la confrontación. «Todos somos socialistas -dijo- el adversario es la derecha». Sabe que aún es pronto para que Sánchez, con el que habló el sábado, tome una decisión. Pero mostró su deseo de contar con él y con «miles de militantes».