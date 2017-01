El nuevo escenario refuerza a Javier Fernández y castiga al sector crítico

La rapidísima salida a escena de Patxi López, anunciando su candidatura a liderar el PSOE inmediatamente después del comité federal del pasado sábado, ha provocado una importante sacudida de las estructuras internas del partido. En clave nacional, desde luego, pero también en el ámbito estrictamente asturiano. La irrupción del exlendakari ha dejado en una posición complicada a los críticos, especialmente beligerantes en el Principado y afines a Pedro Sánchez, que al menos de momento se encuentran a otra persona, y no al ex secretario general, como referente de una alternativa al sector oficial que ahora mismo representa la gestora. Al mismo tiempo, el movimiento ha supuesto un refuerzo para la dirección regional y en concreto para el secretario general, Javier Fernández, que ha salido bien parado del proceso y que ve cómo las tensiones se trasladan al otro lado del terreno de juego.

Entre los críticos asturianos cunde la sensación de que la aparición del político vasco, y sobre todo su premura, tiene mucho que ver con un intento de cerrar el paso a Sánchez. Es verdad que López contactó el mismo sábado tanto con el ex secretario general como con su mano derecha en el Principado, Adriana Lastra, para explicar sus razones, y que ayer, en su comparecencia pública, hizo un emplazamiento a los 'sanchistas' a sumarse a un proyecto común. Pero la desconfianza hacia sus intenciones es muy grande entre los militantes que llevan semanas cargando contra la gestora y confiando en la vuelta de Sánchez para liderar un PSOE muy alejado del que ahora pilota, de forma provisional, Javier Fernández.

De hecho, no son pocos los afiliados que ayer, bien en conversaciones telefónicas, bien en las redes sociales, mostraban sus recelos hacia López e incluso apuntaban que su candidatura pudiera estar pactada con la dirección interina socialista para dar la puntilla a Sánchez. Esos mismos militantes esperan ahora a conocer el pronunciamiento del ex secretario general sobre sus planes de futuro, sobre si competirá en las primarias o se descartará y, en ese caso, respaldará al exlendakari o no. Desde el entorno de Sánchez, ayer, los mensajes que llegaron fueron en el sentido de señalar que nada tiene que ver con la aparición en escena de Patxi López y que este no contó para nada con él a la hora de lanzarse al primer plano.

Entre los críticos hay, pues, inquietud. Es verdad que también hay partidarios de López que creen que, a estas alturas, el político vasco es la opción más fiable para plantar cara a Susana Díaz. Pero esas mismas personas también admiten que cualquier opción de victoria pasa porque López y Sánchez se entiendan. «Si no, estamos muertos», confiesa uno de ellos.

El nuevo escenario supone un alivio para el sector oficial del PSOE en Asturias y un refuerzo para Javier Fernández, que ha salido bien parado del debate sobre las fechas del congreso y ve cómo las tensiones pasan ahora al bando crítico. Las distintas fuentes consultadas por este periódico coinciden en destacar que los críticos han quedado «en tierra de nadie» después de que, en estas semanas, Sánchez no haya desvelado sus planes de futuro y sus intenciones respecto de presentarse o no a las primarias, y de que ahora López le haya «comido el terreno» al ser el primero en lanzarse.

Estos mismos dirigentes opinan, además, que López es un socialista «con cultura de partido», muy diferente en los modos a Sánchez, con quien las relaciones están totalmente rotas. Aunque otra cosa es que se comparta su propuesta. Ayer, el diputado regional Marcelino Marcos Líndez, afín al sector oficial, ya 'atizó' al exlendakari en las redes sociales por sus pasados vínculos con Sánchez y su nueva crítica pública a la abstención que propició la investidura de Mariano Rajoy.