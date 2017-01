Areces tilda de «error político» la ausencia de Cataluña y País Vasco

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, tildó de «error político» la ausencia de Cataluña y País Vasco en la cita de ayer, y remarcó que no se va a permitir que ambas comunidades intenten resolver de forma bilateral sus problemas en detrimento del conjunto de comunidades. «Los asuntos multilaterales no pueden ser resueltos por la vía bilateral», dijo el ex presidente del Principado en relación, sobre todo, con la reforma de la financiación.

El desarrollo y conclusión de la conferencia de presidentes generó rápidas reacciones en Asturias. Una de ellas llegó del portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que citó como un avance el reconocimiento del coste efectivo de los servicios que prestan las comunidades autónomas.

En la parte negativa, aludió al interés mostrado por Rajoy para rebajar las expectativas sobre un acuerdo de financiación al alertar, entre otras cosas, de una escasa disponibilidad presupuestaria. «Sin un nuevo acuerdo de financiación y sin acuerdo para la armonización fiscal en las comunidades no hay recursos para el sostenimiento ni mucho menos para el desarrollo de los servicios públicos», anotó.

También se pronunció el portavoz de Podemos, Emilio León, que reclamó una financiación «justa y suficiente» para Asturias y que cargó contra la forma en que PSOE y Partido Popular han maniobrado en estos años a la hora de gestionar la crisis y de tolerar un modelo fiscal que tildó de regresivo.