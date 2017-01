«Tengo muy poco tiempo para polémicas estériles», dice Mercedes Fernández a Maniega

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado hoy que trabaja muchas horas en defensa de los intereses generales de Asturias y que tiene "muy poco tiempo para polémicas estériles" por lo que no va a perder ni un sólo minuto en ellas.

Fernández se refería así a la crisis abierta en el PP de Avilés y a la posición que mantiene la presidenta local del partido, Carmen Rodríguez Maniega, para quien "va a ser muy difícil ganar las elecciones en Avilés con el espectáculo fomentado por Cherines (Mercedes Fernández) y su equipo, porque vamos a escándalo por mes".

Según Mercedes Fernández, la unidad en política suele tener el premio de las victorias electorales y la desunión y las trifulcas todo lo contrario.

"Yo, como presidenta del PP de Asturias, lo que quiero son victorias electorales y no derrotas y por tanto me van a encontrar en todo lo que haya que aclarar, todas las reuniones que hacer, todo lo que haya que acordar o hablar, pero en polémicas estériles que la sociedad no entiende, no me van a encontrar ni un solo minuto al día", ha afirmado.

En unas declaraciones remitidas por el PP, realizadas antes de que Fernández presidiese la junta local de Belmonte, la dirigente popular ha dicho que está en condiciones de asegurar que "en Avilés la inmensa mayoría lo que quiere es unidad, trabajo y cohesión" en torno a la victoria en las próximas elecciones.

En su opinión, el PSOE en Avilés está absolutamente en fin de ciclo y por tanto, "allí buena parte, por no decir la totalidad, de la militancia del PP en Avilés lo que persigue es un cambio de gobierno".

Para eso, según Fernández, hay que trabajar mucho desde la unidad y cohesión ,dedicarse mucho a los problemas de la gente y dejar polémicas estériles que no llevan a ningún sitio y que no entienden los ciudadanos.

Desdichadamente, en Asturias hay algunas experiencias que reflejan que cuando el PP está sumido en escisiones y problemas internos, los asturianos penalizan al partido, ha asegurado la dirigente popular que en sus declaraciones no ha hecho ninguna referencia directa a la presidenta del PP avilesino.

"Lo natural y sensato es canalizar la ilusión y trabajo del PP en pro de la defensa de los intereses generales de los asturianos", ha concluido. EFE