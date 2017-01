Asturias se juega el futuro de la educación y la sanidad en la reforma de la financiación

La financiación autonómica es, objetivamente, un asunto obtuso. Fondos y más fondos de tipología y reparto diverso, multitud de criterios y porcentajes para distribuir los recursos... Su importancia es más fácil de entender si uno se atiene a los números. El 70% de los ingresos que obtiene Asturias y que apuntalan el sostenimiento de los servicios básicos &ndashsanidad, educación y políticas sociales&ndash llegan por esta vía: 2.693 millones de euros en el último ejercicio cerrado, el de 2014. Esto es, que el dinero que llega de la caja estatal es decisivo a la hora de garantizar las prestaciones esenciales de los ciudadanos. De ahí que la reforma del modelo ahora vigente, que acaba de abrirse con el objetivo de llegar a un acuerdo este mismo año, sea tan relevante, y que el Gobierno regional, con los presupuestos ya en el bolsillo, afronte este debate como el más trascendental del año.

El actual modelo, impulsado en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, muestra evidentes síntomas de agotamiento. Incluso el Gobierno asturiano, uno de los que inicialmente se mostró más reticente a abordar su revisión, ha acabado asumiendo que es del todo insuficiente para atender las crecientes necesidades de gasto. Con una población cada vez más envejecida, que vive en núcleos dispersos y en un marco orográfico escarpado, el coste de servicios como la sanidad o las políticas sociales se dispara. Y más que lo hará en el futuro, viendo la estructura de la pirámide demográfica. Hay una coincidencia general en que es necesario otro sistema. La cuestión es cuál. Y aquí comienzan los problemas.

De la conferencia de presidentes que se celebró el pasado martes en Madrid, que incluyó este asunto como elemento primordial de la agenda, salió una declaración general asumible por todos los gobiernos autonómicos en el sentido de impulsar una financiación basada en los principios de «equidad, solidaridad y suficiencia». Que tenga en cuenta el coste de la ley de dependencia y el creciente importe del gasto sanitario. Y que, en algo que resulta prioritario para Asturias, atienda al coste real que supone la prestación de los servicios básicos en cada territorio. Esto es, que se asuma en su justa medida que la sanidad, por ejemplo, requiere de más recursos en una comunidad con una población envejecida y dispersa que en una más joven y aglutinada en torno a núcleos urbanos.

Hasta ahí, bien. Pero las cosas se complican cuando hay que bajar al detalle. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encargó de echar un jarro de agua fría al optimismo inicial al advertir de que los recursos con los que se cuenta para distribuir son más escasos que en los tiempos de la bonanza económica, fruto del descenso de los ingresos. Los números cantan.

Y luego están las diferentes prioridades con que las comunidades, más allá de esa filosofía general coincidente, encaran esta negociación. No quieren lo mismo Valencia y Madrid, económicamente pujantes y muy pobladas, y que en más de una ocasión han deslizado el discurso de poner coto a los mecanismos de solidaridad, que Asturias, Castilla y León o Extremadura, menos dinámicas, con una población más envejecida y más necesitadas de la eficacia de los mecanismos de reequilibrio territorial. Por no hablar de la peculiar situación de Cataluña, descolgada después de su ausencia en la conferencia de presidentes pero siempre en el trasfondo del debate, ante el temor de algunos 'barones' autonómicos de que la financiación pueda utilizarse, en un momento dado, como herramienta para aplacar las tensiones independentistas. El martes, en la cita de Madrid, se alcanzó el compromiso de una negociación multilateral que excluya los privilegios, pero hay quien no las tiene todas consigo.

La fiscalidad es la última invitada a esta fiesta, otro obstáculo para el pacto. La pretensión de una mayoría de comunidades del PSOE, con el visto bueno de alguna del PP, caso de Castilla y León, de avanzar en la armonización de impuestos, en concreto de Sucesiones y Patrimonio, para evitar la 'guerra' tributaria entre regiones y las deslocalizaciones de personas y empresas de unos territorios a otros, choca con el rechazo de una mayoría de autonomías populares, con Madrid, la más potente, a la cabeza. Otro escollo a salvar si se quiere contar con una nueva financiación en 2017.