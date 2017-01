El proceso deja patentes diferencias en el seno de la organización asturiana

La diferencias internas en la organización territorial de Ciudadanos en Asturias han quedado patentes en el proceso para la elección de los compromisarios que representarán al Principado en la Asamblea nacional. Sólo tres de los once representantes elegidos por la militancia asturiana forman parte de la lista 'oficialista', agrupados bajo la etiqueta 'España Ciudadana', donde se encuentran los miembros de la dirección regional Sergio García, delegado territorial de Ciudadanos en Asturias y José Luis Costillas, responsable de Acción Política, además de uno de los concejales del partido en Oviedo, Luis Pacho.

Los otros ocho compromisarios elegidos se presentaron de forma independiente. Se trata del diputado Armando Fernández Bartolomé, el edil gijonés José Carlos Fernández Sarasola, el concejal ovetense Luis Zaragoza, así como José Luis Muñoz, coordinador del grupo local de Pravia; Alfonso Cicero, edil en Llanera; Javier Vidal, exdirectivo del partido en Avilés, y los afiliados de base José Ignacio Pérez y Joaquín Merediz.

Fuentes de la organización confirmaron ayer que no existe discrepancias entre los ocho delegados con respecto al proyecto nacional que lidera Albert Rivera, si bien es evidente, asumen, que hay diferencias internas en relación con la forma de gestionar el partido por parte de la ejecutiva asturiana. Esto no sólo ha impedido aunar a todos los compromisarios en una misma candidatura, sino que ha hecho que la máxima figura del partido en Asturias, Sergio García, sea la persona menos votada de las once elegidas.