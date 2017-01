Rajoy: «A lo mejor no le hago un favor, pero tengo muy buena opinión de Javier Fernández»

El presidente del Gobierno y del PP, , ha asegurado este martes que tiene "muy buena opinión" del presidente de la gestora del PSOE, el asturiano Javier Fernández, al que ha definido como un hombre "sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas". Es más, ha dicho que en estos meses está "ayudando" a que la situación en España esté "un poco mejor".

Así se ha pronunciado en una conferencia-coloquio organizada por ABC-Deloitte al ser preguntado si lo mejor para el PSOE y para España sería que el también presidente de Asturias liderará el Partido Socialista. Esta formación tiene previsto celebrar su congreso el próximo mes de junio y allí se elegirá un nuevo líder.

Rajoy ha dicho que él no quería entrar en las decisiones internas de otros partidos, igual que no le gustan que otros valoren las del PP. Sin embargo, sí que ha destacado que tiene "buena opinión" de Fernández, con el que ha cerrado acuerdos estos meses como el relativo al techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "No sé si le hago o no le hago un favor, pero bueno, tampoco pasa nada, pero tengo muy buena opinión del señor Fernández. Me parece un hombre sensato, razonable y que ha logrado tranquilizar las cosas y está ayudando a que esto esté un poco mejor. Sin ánimo de fastidiar, tengo muy buena opinión", ha concluido.