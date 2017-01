«El PSOE no debe bloquear los presupuestos, porque ya ha visto qué pasa con el 'no es no'»

El diputado de Ciudadanos por Asturias y vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Ignacio Prendes, sigue asumiendo cargos de responsabilidad. Albert Rivera le ha incluido en su candidatura para la Ejecutiva de la formación naranja, que, a la espera de ser sometida a la militancia, parte con sobrada garantía de éxito. Prendes hace un balance positivo de los primeros meses de la legislatura y pide al PSOE que no bloquee los presupuestos.

¿Cómo valora estos dos primeros meses de legislatura?

Positivamente. Se están poniendo en marcha reformas de un importante calado y, de forma paralela, impulsando muchas de las 150 medidas que Ciudadanos había acordado con el PP, como la ampliación del permiso de paternidad, un nuevo régimen para los autónomos, actuaciones en el ámbito de la corrupción o un pacto nacional por la educación. Aunque aún estamos en una fase muy germinal, se están poniendo las bases para que esta sea una legislatura de cambios y esto no hubiera sido posible si no se hubiera desbloqueado el Gobierno.

El PP parece que prioriza los grandes acuerdos con el PSOE. ¿Les molesta?

No nos puede molestar que el PSOE se incorpore porque nosotros fuimos los que propusimos el gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos, y porque somos conscientes de que necesitamos su apoyo para sacar adelante muchas de estas medidas. Pero la realidad es que Ciudadanos es el catalizador de este gran cambio.

Para ser así, PP y PSOE les han hecho más de un feo...

Se trata de pura estrategia.

¿A qué se refiere?

La vieja política, tanto PP como PSOE, no quiere aceptar que hay nuevos actores que están impulsando la ola del cambio, y su estrategia pasa por mostrar resistencia. El PP ha tratado de presentar al PSOE como su socio prioritario para que parezca que son ellos los que impulsan las reformas, y se apoyan mutuamente para dar esa imagen. Pero la gente sabe que todo esto no hubiera sido posible sin nosotros.

Hay compromisos firmados con Ciudadanos a los que el PP parece hacer oídos sordos, como la eliminación de aforamientos, la amnistía fiscal, la comisión sobre la financiación del PP...

Estamos en ello y que nadie tenga dudas de que se van a poner en marcha. Pero hay que tener en cuenta que la actividad parlamentaria acaba de arrancar, prácticamente.

¿Cree que habrá presupuestos?

Debería haberlos para no frenar la recuperación económica e impulsar las reformas. Nosotros pedimos al PSOE que no bloquee esta posibilidad porque ya ha visto a dónde les ha conducido la política del 'no es no'. Que haya presupuestos será, ahora, nuestro principal reto.

¿Hay riesgo de que el PP, consciente de la situación interna que atraviesa el PSOE e incluso Podemos, convoque elecciones anticipadas si no se aprueban las cuentas?

No es lo deseable y no se entendería que, estando hablando de una legislatura reformista y de cambio, se esté pensando en estrategias partidistas que aboquen a España a otras elecciones. Si el PP hace ese cálculo atendiendo a su condición ventajista, se estaría equivocando.

Aunque no de forma tan intensa, Ciudadanos no está exento de guerras internas. La eurodiputada Carmen Punset ha dicho, incluso, que el partido está condenado a desaparecer porque es una marca blanca y mala del PP.

Cuando se hace política y se toman decisiones es normal que no todo el mundo en un partido esté de acuerdo y satisfecho. Pero lo sensato, cuando entiendes que tu partido tiene una estrategia equivocada, no es quedarte en la crítica por la crítica, sino dar un paso al frente y buscar el apoyo de la militancia.

Lo han hecho dos afiliados, muy críticos también con el apoyo de Ciudadanos al PP.

La decisión de desbloquear la situación política en España fue muy meditada y se adoptó siendo conscientes de que era controvertida, pensando más en el interés del país que en el del partido, y creo que los resultados avalan que fue acertada. Pero ambos candidatos tienen ahora la oportunidad, sin necesidad de sumar ningún tipo de aval ni superar otro tipo de obstáculos, como ocurre en otros partidos, de defender su postura.

¿Cómo explica que en un proceso tan abierto a la militancia apenas haya candidatos que disputen el liderazgo a Rivera? ¿Es Ciudadanos un partido personalista?

En absoluto. Rivera es un líder indiscutible, fundamental y determinante para explicar el crecimiento exponencial del partido, pero también capaz de dar un paso atrás para que sean otras personas, como Inés Arrimadas, las que pongan voz y cara al ideario de la formación.

No parece que ese liderazgo exista en torno a la dirección asturiana del partido, a juzgar por lo ocurrido en la elección de compromisarios, donde el grueso de los elegidos no formaban parte de la lista oficialista, aun siendo 'riveristas'. ¿Que está ocurriendo en Ciudadanos Asturias?

El partido aún se está construyendo en sus estructuras territoriales. Hemos estado tan inmersos en citas electorales que no nos ha dado tiempo a mirar hacia dentro y hacer crecer esos liderazgos autonómicos. Eso se abordará ahora.

¿Tiene esto algo que ver con las diferencias que surgieron por la procedencia de buena parte de la militancia de las filas de UPyD, como es su caso?

En absoluto. Ése es un proceso absolutamente superado. Aquí no se mira de dónde vienes sino el proyecto que defiendes.