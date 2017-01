El PP acusa a Javier Fernández de ser «desleal» con Asturias

El diputado del PP Luis Venta ha acusado hoy al jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, de ser "desleal" con Asturias y con su Parlamento por no haber informado de los resultados de la Conferencia de Presidentes y por nombrar de forma unilateral al experto que representará a Asturias en la comisión que abordará la reforma de la financiación autonómica.

En rueda de prensa, Venta ha recordado que la reunión de dicho órgano se produjo hace diez días y que, desde entonces, los asturianos sólo conocen lo que se decidió a través de los medios de comunicación dado que el Gobierno ha mantenido un "silencio" que ni los ciudadanos ni la Cámara autonómica "merecen". "Si no se tiene nada que decir, malo, pero si se tiene algo que decir y no se dice peor", ha señalado el vicesecretario de organización del PP que ha apuntado como "único bagaje informativo" del Principado respecto a la Conferencia de Presidentes el "nombramiento exprés" del catedrático de Hacienda Pública Carlos Monasterio para representar a la comunidad autónoma.

"Es un despropósito democrático y una deslealtad con Asturias. Esta forma de proceder demuestra que Fernández no está a lo que tiene que estar porque la prioridad para un presidente tiene que ser su territorio", ha subrayado el parlamentario popular.

Además, y tras recordar que el jefe del Ejecutivo no se somete a las preguntas de la oposición ante el pleno de la Cámara desde el pasado 25 de noviembre, ha criticado que Fernández no haya comparecido ni una sola vez en la Junta General a petición propia en lo que va de legislatura y que, cuando se le ha solicitado, ha delegado en otros miembros de su gabinete.

Esta circunstancia, unida a la falta de explicaciones sobre el resultado de la conferencia, convierten al Principado, según Venta, en una "isla de opacidad" dado que en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Canarias sus gobiernos ya han informado a sus respectivos parlamentos "mientras que en Asturias el presidente ni está ni se le espera".

"No puede ser que se diga que es un problema de todos y que no se cuente con todos" ha añadido tras advertir de que su crítica al nombramiento de Monasterio no pretende hacer "ni de más ni de menos" a ningún posible candidato ni entrar "en la calidad curricular de nadie" pero sí advertir al Gobierno de que "las cosas no se hacen así" y menos en el caso de un gobierno en minoría.