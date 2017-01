El PP pide «menos leyes y más acuerdos» en materia de transparencia en Asturias

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Agustín Cuervas-Mons, se ha dirigido al resto de grupos políticos con representación en la Cámara para intentar establecer un diálogo que conduzca a fundir en una sola norma las distintas iniciativas legislativas que están en trámite sobre transparencia y lucha contra la corrupción. "Hacen falta menos leyes y más acuerdos", ha dicho el diputado del PP en declaraciones a los periodistas en la Junta General del Principado, tras explicar que se están tramitando tres iniciativas legislativas sobre el asunto: una del Gobierno, otra de Podemos y otra de Ciudadanos.

De esta forma, la propuesta del PP es refundir todas esas iniciativas legislativas que atañen a transparencia y lucha contra la corrupción para tener una legislación más operativa. "No entendemos razonable que haya tres iniciativas sobre lo mismo", ha declarado Cuervas-Mons. El diputado del PP ha comentado además que es importante que los nuevos órganos de control que puedan surgir no estén politizados y que no constituyan una "expansión burocrática".

A juicio de Cuervas-Mons, los asturianos no entenderían que el Parlamento asturiano "perdiese el tiempo" en procesos distintos sobre los mismos asuntos. De momento, ha dicho que en los contactos que ha tenido con otros grupos, su petición ha registrado una "acogida razonable", aunque no tiene una respuesta definitiva.