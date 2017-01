El cénit de Javier Fernández

Afirma el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que con Javier Fernández se entiende bien. Al menos, a su política de apaciguamiento y de posibilismo político le debe Rajoy la abstención que tantos resquemores causó en los sectores más netamente izquierdistas del PSOE. Dicen veteranos dirigentes del partido que Fernández, «en los tiempos del ‘no es no’ supo ver que es necesario obtener logros mediante el diálogo parlamentario, lo que también aplica a nivel interno en el partido», ya que «está hablando con todas las federaciones, mientras que con Pedro Sánchez las decisiones las tomaba muy poca gente, de su ejecutiva y sin hablar con los secretarios generales».

Es un modelo de partido, el orgánico, frente al populista. Javier Fernández y su equipo consideran que la vía que supone Pedro Sánchez es precisamente la de la podemización del partido. Frente a ello, el presidente de la gestora ha marcado una hoja de ruta que muchos ven como la de la reconstrucción de un partido centenario sumido en su más profunda crisis de las etapas democráticas. Llevar el congreso federal (y evitar que sea extraordinario) a junio le da tiempo a redefinirse a nivel interno, con una comisión que está elaborando el documento político que guiará el debate del congreso. Esto acotará claramente los límites de lo que se pueda hacer tras el congreso. Y también le da margen al partido para «hacer ver en el Parlamento que es mejor llegar a pactos y conseguir cosas para los ciudadanos que encastillarse en la negativa y paralizar la política de todo el país». En esta tarea se ha aplicado Fernández, pese a que en la primera ocasión que su influencia se notó con claridad en el Parlamento (en la abstención a la investidura de Rajoy) hubiera varios parlamentarios socialistas que la acataron «por imposición».

Su designación como presidente de la gestora no fue inocente. Nadie espera que Fernández aspire a mayores cotas de poder en el partido, máxime cuando la bicefalia de la que se llegó a hablar no tiene visos de concretarse. Tres candidaturas a la secretaría general prácticamente la descartan, y hay quien apunta que «en Asturias la bicefalia funcionó muchos años –con Martínez Noval como secretario general, antes de que el propio Fernández se hiciera con el liderazgo–, pero a nivel nacional sería muy difícil».

Otra estrella dorada en la cartilla de puntos de Fernández es su posición frente a Podemos. Mientras otros líderes del partido navegan en la tibieza e incluso en la ambigüedad, es incontrovertible que el presidente de la gestora ha optado por mantener las distancias con la formación morada, lo que en Asturias ha estado a punto de costarle algún disgusto. La aprobación de los presupuestos regionales con el apoyo del PP le ha supuesto a nivel nacional algo más que el salvavidas que ha parecido en Asturias.

Así las cosas, son abundantes los dirigentes que afirman que Fernández «ha sorprendido para bien a quienes no le conocían a nivel federal y ha subido muchos enteros», y que después del congreso federal, Javier Fernández tendrá «el papel que quiera en el partido». Hay incluso quienes se atreven a asegurar que ese papel no será baladí, sino «algo muy relevante en el nuevo equipo de Ferraz. Por lógica, debería ser el próximo presidente del partido, pero no una figura honorífica, como ha sido este cargo, sino con poder para ejercer y decidir». Aunque sigue siendo presidente del Principado, algo que desde el principio quiso hacer ver que es compatible con presidir la gestora, incluso incrementando su agenda de actos en Asturias, ya que éste era un cargo con un límite temporal.

La última palabra será suya, pues no hay que olvidar que a Fernández le gusta controlar los tiempos al límite y que domina como pocos en el partido la escenografía y el discurso.

Todo ello, suponiendo que la victoria sea para Susana Díaz o, aunque ahora, con la candidatura de Pedro Sánchez parece más difícil, para Patxi López. Los dirigentes consultados consideran que si Pedro Sánchez volviese a ser secretario general «entraríamos en un escenario desconocido que podría ser desastroso, porque en política no se puede funcionar con maximalismos».