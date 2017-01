La Audiencia condena al exalcalde de Pravia a siete años de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al exalcalde socialista de Pravia Antonio de Luis Solar a siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras estimar los recursos de apelación presentados por el PP y por Foro Asturias contra la sentencia absolutoria que emitió previamente el magistrado juez sustituto del juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, José Carlos Gómez de Liaño, el 29 de marzo de 2016.

De Luis Solar, que actualmente es el director de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de Onís, evitó ayer hacer declaración alguna respecto al nuevo fallo. El 15 de noviembre de 2015 presentó su dimisión como alcalde y como miembro de la Corporación nada más conocerse la apertura de juicio oral, si bien tras el fallo del juzgado avilesino sí que puntualizó que «reconocí que cometí un error y pagué por ello, pero no soy un delincuente». El exalcalde praviano fue denunciado en su momento por el PP, Foro Asturias y el extinto sindicato Manos Limpias, después de haber avalado a la empresa Zaferco XXI por un importe de 79.000 euros para la compra de catorce parquímetros destinados a la zona azul del concejo sin haber informado al servicio municipal de intervención.

En el nuevo fallo, la Audiencia Provincial estima que «es obvio que todo el mundo concluyó que quien avalaba -a la empresa de los parquímetros- era el Ayuntamiento, representado por su alcalde», motivo por el cual la entidad financiera ante la que se presentó el aval no solicitó ningún informe de solvencia sobre el propio Antonio De Luis.

Esa es la base del caso. De hecho, el juez avilesino que absolvió al exalcalde en primera instancia consideraba que el hecho de que De Luis apareciese como apoderado del Ayuntamiento de Pravia en el encabezamiento del contrato correspondiente al crédito concedido a la empresa, y que al final del texto contractual la firma de De Luis se sitúe justo encima de la inscripción 'Ayuntamiento de Pravia' podría llevar a pensar que aquél intervenía en representación del Consistorio praviano, pero que, a la vez, «no es menos cierto que no responde a ningún acto administrativo». Por ello, según la primera sentencia, no habría lugar a un delito de prevaricación, ya que no se encuentran en el caso los elementos precisos para tal calificación, «como es la necesidad de dictar un acto administrativo» a sabiendas de su improcedencia o ilegalidad. Aún más, el juez avilesino entendió que el aval de De Luis a la empresa Zaferco XXI era un acto particular y que él habría asumido sus obligaciones como avalista.

Sin embargo, y según la sentencia dada a conocer ayer por la Audiencia Provincial, el propio Antonio de Luis Solar dirigió un escrito al Ayuntamiento praviano en el que indicaba que en relación con el contrato de renting entre las empresas Cast Info y Zaferco XXI, en el que él figuraba como avalista en su condición de alcalde, asumía personalmente las consecuencias económicas que pudieran derivarse del aval que había firmado y desvinculaba al Consistorio de ellas.

Señala además el fallo que en su declaración judicial, De Luis llegó a afirmar que «accedí a firmar sin darme cuenta en aquel momento de las consecuencias que pudiera tener, tanto de impagos como de las interpretaciones que se pudieran hacer a posteriori al firmar como alcalde».

Admite además la sentencia los pagos que De Luis hizo a título personal en 2013 por valor de 20.026,18 euros para hacer frente a los impagos de la empresa, pero anota el fallo que «una vez que se descubrió la actuación que había llevado a cabo en representación del Ayuntamiento de Pravia, y después de haber intentado infructuosamente en la reunío del 17 de mayo que éste asumiera la responsabilidad, trató de diluirla».