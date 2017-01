Junqueras: «Avanzar el referéndum es la mejor respuesta si inhabilitan a Forcadell»

El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que, en caso de que inhabiliten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la "mejor respuesta" sería avanzar el referéndum, y ha negado que el Govern disponga de datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras ha pedido "no entrar en la cuestión de calendarios", dejando claro que "acelerar la preparación del referéndum es imposible porque va aceleradísima". Pero, del mismo modo, ha advertido de que "si el Estado inhabilita a la presidenta del Parlament, si se quiere dar alguna respuesta, la mejor, la más potente y las más fuerte" sería poder "avanzar" el referéndum previsto para septiembre.

Artur Mas sitúa el referéndum «en torno al verano» El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha abierto este martes la posibilidad de que el referéndum se celebre "en torno al verano" en caso de que se avance, descartando el mes de agosto. "Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y como agosto no puede ser, ustedes mismos", ha destacado. Tras lamentar la actitud del Gobierno antes las demandas catalanas, ha defendido que la Constitución no prohíbe la celebración de un referéndum pero sí la independencia: "El referéndum es perfectamente legal si se quiere, lo que no es legal es la independencia".

"Lo importante es que esté bien preparado, hacerlo en las mejores condiciones y garantías, dando tiempo al grupo promotor del referéndum a que haga su trabajo, a los observadores internacionales a expresarse y que la recogida de firmas de cargos electos tenga tiempo de hacer su trabajo. El plazo máximo es septiembre. ¿Eso quiere decir que se hará en septiembre? Depende. Depende de circunstancias que no dependen de nuestra voluntad", ha señalado.

Junqueras ha afirmado que se hará una campaña para "estimular la participación" en el referéndum que "probablemente se sepa en abril", y ha insistido en que la Generalitat "mantiene su oferta de pactar el referéndum con el Estado y mantiene la mano tendida".

Sobre la dimisión del senador de ERC Santi Vidal tras la tormenta política desatada por sus declaraciones, en las que aseguró que el Govern tenía los datos fiscales de los catalanes de forma "ilegal", el líder republicano ha afirmado que Vidal "ha decidido renunciar a su acta no por haber hecho nada mal hecho, sino por no decir una cosa que no era cierta, que no se correspondía con la realidad".