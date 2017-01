Maniega pide apoyo a las bases para «modernizar el PP asturiano como el nacional»

La presidenta del PP avilesino y cabeza visible de la previsible candidatura alternativa a la presidencia regional del partido, Carmen Rodríguez Maniega, hizo ayer un llamamiento a la militancia del PP asturiano a implicarse en un proceso congresual que, anota, «va a ser diferente que en otras ocasiones».

Reclama Maniega el apoyo de las bases del partido porque, asegura, «hay mucho malestar» con la forma de ejercer el liderazgo de la presidenta, Mercedes Fernández, y considera que las modificaciones en la estrutura del congreso regional que se celebrará en marzo darán más voz a las bases del partido. «Algún día habrá que plantearse las primarias, dar más participación a los afiliados, porque son lo mejor del partido, son quienes lo levantan, los que dan soporte y defienden a los representantes políticos». Por ello, Maniega subrayó que los militantes «se merecen poder elegir y hablar. Cada afiliado es una opinión. ¿Quién tiene miedo a que participen en un congreso? Hay que darles el papel que se merecen».

Fue en el curso de la entrevista en 'La Lupa', de Canal 10, que se emitió anoche. Rodríguez Maniega presentó una situación de conflicto claro con Mercedes Fernández. Aseguró que «lo que ocurrió en el partido en Avilés fue en clave precongresual. Se nos impone un candidato y obtenemos el peor resultado. Aunque Foro pasó de seis a ningún concejal, con la candidatura que se nos impuso no se recogió ni un voto de los que perdió Foro». Y todo ello, pese a que «Mercedes Fernández vino a Avilés a presentar a Carlos Rodríguez de la Torre -el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento avilesino, en clara desavenencia con Maniega- como su apuesta personal».

«Con Rajoy en el Gobierno, el PP asturiano lo tenía todo a favor para gobernar. Y llegó la crisis de Foro»

Otra actuación de la presidenta regional que Maniega presentó como incorrecta fue el caso del expresidente municipal del PP, Joaquín Aréstegui, pese a que «hay que defender la presunción de inocencia» sobre su presunta implicación en el 'caso Pokemon', en el que está investigado, «fue el único presidente local al que Mercedes Fernández exigió la dimisión», mientras que a otros más afines y también investigados -caso del ovetense Agustín Iglesias Caunedo- no hizo más que afirmar que el propio afectado actuaría en consecuencia.

Maniega estima que en el caso de Aréstegui, la actitud de Fernández trasluce «un intento de hacerse con la junta local de Avilés», en la que desde la actual dirección regional «se buscaba una gestora», pese a lo cual «el partido en Avilés no solo está unido, sino muy unido. En la elección de compromisarios solo nos presentamos el secretario general y yo, y si quienes dicen que tienen la mayoría la tuviesen realmente, deberían haberse presentado y habrían ganado».

Prosiguió Maniega con la exposición de modos poco adecuados de ejercer el liderazgo por parte de Fernández, y recordó que cuando fue destituida como vicesecretaria regional del partido «no recibí ninguna explicación y, es más, me enteré por la llamada de una periodista de EL COMERCIO. A día de hoy, aún no se me ha hecho una comunicación formal. Esos son los modos». También recordó que Carlos Rodríguez de la Torre transfirió a la cuenta regional del partido los fondos de la junta local sin dar explicaciones. «No es normal que no se nos informe», indicó, para vaticinar a continuación que «con estos espectáculos, va a ser muy difícil ganar unas elecciones en Asturias. Se está tratando de dinamitar desde dentro el grupo municipal y el partido, y quien fue a Avilés a dar el respaldo a Carlos Rodríguez de la Torre fue ella, Mercedes Fernández».

Maniega plantea la pugna entre su sector y el de Fernández como el de alguien cercano a la actual dirección nacional -«fui diputada nacional ocho años», anotó varias veces- y a sus modos frente a una dirección regional que encadena derrotas. Por ello, abogó la avilesina por recabar el apoyo de la militancia para «modernizar el PP asturiano como se está renovando el PP a nivel nacional». Y recordó que «este partido gobernó en Asturias. Cuando la ruptura con el Gobierno de Sergio Marqués, el partido estaba en alza y pasó lo que pasó. Con Rajoy en el Gobierno, el PP asturiano lo tenía todo a favor para gobernar. Y llegó la crisis de Foro». Los dardos son evidentes, hacia Francisco Álvarez-Cascos y las personas que, como Mercedes Fernández, estuvieron vinculados a él en diversas etapas.