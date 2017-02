Se le planteó a Mercedes Fernández si la buena relación que parece haber entre Mariano Rajoy y el presidente de la gestora socialista y del Principado, Javier Fernández, tendrá repercusiones políticas. La líder del partido en Asturias anotó que «yo sólo se lo oí decir a Rajoy, que había sintonía», pero, en todo caso, expresó su deseo de que «el PSOE a nivel nacional sea tan responsable como el PP en Asturias con los presupuestos, y que haya unos presupuestos nacionales al menos estimados por el PSOE». Y aprovechó Mercedes Fernández para postular que «lo del 'no es no' era muy malo para el entendimiento que tiene que haber en una democracia entre los partidos. Las rabietas políticas de Pedro Sánchez le venían muy mal a la vida democrática española, a todos los ciudadanos y en particular a los socialistas, como demuestra el hecho de que ahora tengan una gestora».