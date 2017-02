Taboada: «Es una burla que el PP hable de liderar la transparencia»

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada Coma, aseguró ayer que «una burla que el Partido Popular hable de liderar un proceso en pro de la transparencia en la Junta General», a la vez que «mantiene en el Ayuntamiento de Oviedo como portavoz a un imputado -por investigado- por corrupción, Agustín Iglesias Caunedo, que aún no ha dado explicaciones a la ciudadanía sobre sus sórdidos viajes de lujo, y que no aparece por este Ayuntamiento para trabajar más que de forma anecdótica». La vicealcaldesa añadió que «tampoco parece estar muy comprometido con la transparencia el actual delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Asturias, el exalcalde Gabino de Lorenzo, quien declinó la semana pasada acudir a la comisión municipal sobre la trama del agua, y colaborar en el esclarecimiento del caso Aquagest, en el que un juzgado de Lugo investiga numerosos hechos y contratos durante su etapa como alcalde». Por ello, Taboada insistió en que «es una broma de mal gusto que el PP pretenda liderar un frente anticorrupción en la Junta General del Principado cuando Mercedes Fernández no ha querido o no ha tenido la capacidad de poner orden en su propia casa».

A la vez, Taboada también criticó la actitud del PSOE, formación a la que acusa de participar «en un juego de trileros del nuevo partido único PP-PSOE». Siempre según la vicealcaldesa de Oviedo, «para atajar la corrupción y avanzar en transparencia, se han de adoptar medidas dentro de los partidos que den ejemplo de una nueva ética política, apartando de la representación pública a aquellas personas encausadas en procesos criminales y que además, en el caso que nos ocupa, han gestionado este Ayuntamiento de manera nefasta, empufándolo hasta límites inimaginables».

Quiso Taboada contrastar con todo lo expuesto la actuación de su Concejalía, la de Participación y Transparencia, que ha impulsado la creación de una ordenanza de transparencia, ya en vigor, que tiene como objeto garantizar y regular, entre otras cuestiones el libre acceso a la información pública del Ayuntamiento, sus organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones de iniciativa pública local, así como aquellas sociedades mercantiles en las que la participación municipal sea superior al 50%.