El padre de Marta del Castillo reclama a Zoido que «desclasifique» la investigación sobre su hija

El padre de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en el mes de enero de 2009, ha reclamado este jueves al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que "desclasifique" y "haga público" el resultado de la investigación sobre el caso de su hija que de, de manera reservada, ordenó el que fuera director operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

En declaraciones a Europa Press, Antonio del Castillo ha relatado que fue en los meses de octubre/noviembre de 2015 cuando se reunió con Eugenio Pino y éste le comunicó que "iban a retomar la investigación" sobre el caso de su hija. "De eso hace ya más de un año y no he sabido nada de esa investigación", ha resaltado.

El padre de la joven se ha pronunciado así después de que, en una entrevista en 'El Mundo', el propio Eugenio Pino haya reconocido la existencia de un informe con los resultados del trabajo realizado, informe que encargó porque "no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta".

"No se de qué va la investigación"

"Hay un informe secreto y me gustaría que me dejaran leerlo o al menos que me lo enseñaran", ha puesto de manifiesto el padre de Marta del Castillo, que ha insistido en que se reunió con Pino hace ya más de un año y, desde entonces, "no he recibido un correo electrónico ni una llamada de teléfono" sobre este asunto.

De este modo, Antonio del Castillo ha asegurado que le gustaría ver "hasta dónde se ha llegado" en esa investigación. "No sé de qué va la investigación", ha abundado, reclamando que se "haga público" dicho informe porque "no hay nada que ocultar" en este asunto. "No sé por qué debe ser secreto, es algo que me llama mucho la atención", ha finalizado.

En la entrevista, Eugenio Pino apuesta por que se hagan públicos los informes del caso Marta del Castillo y también los relativos al caso Faisán o los atentados del 11-M. "Ahí están y, como son causa juzgada, deberían ser públicos. He leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La Policía puede hacerlo perfectamente con aquello que está juzgado. Yo no tendría ningún inconveniente, pero como ya no estoy ahí...", señala.

Pendiente de la nueva búsqueda

Las declaraciones de Eugenio Pino se producen justo después de que el juez de Instrucción número 4 de Sevilla haya ordenado a la Policía Nacional que realice una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada, y que estaría situada en la dársena del río, en las inmediaciones del antiguo club de remo de Lipasam, entre el puente del Cachorro y la pasarela de la Cartuja.

En un auto, el juez ordena a la Policía Judicial, "con los medios que el Cuerpo Nacional de Policía considere necesarios, la inspección del tramo del río en el que se localizan los focos o puntos de interés" en el informe aportado por el padre de Marta, Antonio del Castillo, "para la búsqueda y localización del cuerpo de la víctima".