El Principado no ha descartado la incineradora de residuos, aunque buscará alternativas. Así lo ha asegurado la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, durante el Pleno de esta mañana en la Junta General del Principado tras una pregunta del portavoz popular Luis Venta Cueli. La consejera defendió el plan de Residuos vigente e insistió en su compromiso de reducir en un 10% los residuos generados en Asturias en 2020.

Durante su interpelación, el diputado popular cuestionó la política de tratamiento y recogida de residuos de Asturias. También insistió en si, pese la recrecido realizado por el Principado en el vertedero central de Asturias, si el Gobierno regional aún valoraba la construcción de una incineradora como alternativa. Belén Fernández no negó esa posibilidad y aseguró que la incineradora no está descartada, aunque se buscarán otras alternativas. La consejera apostó por modelos de tratamiento biológicos y químicos. También dejó abierta la posibilidad de utilizar las cementeras como otra alternativa para la incineración de los residuos, insistiendo en que actualmente no se está utilizando este método.