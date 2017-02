«Fascista, eres una mierda, vete de Cataluña»

La Fiscal en jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha reiterado esta mañana la denuncia por el acoso, los insultos y las amenazas que a su juicio recibió a la salida del juicio del 9-N de parte de un grupo de independentistas el viernes pasado.

Magaldi ha confirmado que está estudiando los hechos por si son encajables en algún tipo penal. Si lo son, ha apuntado que "incoará diligencias". "Valoraremos si hay que investigar" al joven que se acercó y le increpó, ha dicho. La fiscal ha asegurado que un grupo de una treintena de independentistas, que se manifestaron a las puertas del TSJC contra el juicio, le gritaron: "Eres una mierda, fascista, vete de Cataluña". Fue dos veces, según su versión, mientras salía del tribunal.

A continuación y cuando ya abandonaba el palacio de justicia, de entre el grupo de 30 o 40 radicales salió un joven corriendo hacia ella. "Temí por mi integridad", ha asegurado esta mañana en rueda de prensa, después de que la Fiscalía General del Estado emitiera ayer un comunicado para denunciar los hechos. "El joven no llevaba nada en las manos, pero su mirada no se me olvidará nunca", ha señalado. Y le dijo: "Tú eres la fiscalía, nos condenas por poner las urnas, qué vergüenza", ha explicado. Su respuesta fue que ella no es la Fiscalía. "Yo soy la fiscal en jefe de Barcelona y los fiscales no condenan, acusan, los que condenan son los jueces", ha rematado.