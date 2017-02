Iglesias: «Hemos desafinado mucho y eso no puede continuar»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reiterado que Íñigo Errejón debe tener un papel importante en la dirección y el Parlamento, aunque será el Consejo Ciudadano el que tome una decisión, encaminada a que se les oiga como una "orquesta". "Hemos desafinado mucho y eso no puede continuar", ha dicho.

En una entrevista en el programa de radio online Carne Cruda, Iglesias ha explicado que ha hablado mucho en las últimas horas con Errejón, pero no ha concretado el contenido de esas conversaciones: "Son cosas nuestras", ha indicado. "Nos equivocaremos si perdemos pluralidad", ha insistido tras reiterar su compromiso de "generosidad" para integrar a todas las personas y todas las ideas, como han mandatado los inscritos de Podemos que han pedido unidad.

Iglesias ha apelado a dejar trabajar al Consejo Ciudadano estatal -máximo órgano entre asambleas-, que se reúne el sábado, y a no tener en los medios de comunicación debates que corresponde abordar a la dirección, ya que cree que ese es uno de los errores que han cometido anteriormente. "No voy a tratar de condicionar el debate que debe tener el Consejo Ciudadano", ha recalcado además de subrayar que vería muy razonable y sensato que Errejón estuviera en la próxima ejecutiva y que tuviera una actividad importante en el Parlamento, "porque se le da bien".

No obstante, ha hecho hincapié en que las responsabilidades concretas y la composición de la nueva ejecutiva, los equipos de trabajo y los nombres tienen que decidirse en el Consejo Ciudadano estatal.

En cualquier caso, ha añadido que no necesitan un 'tándem' ni un partido que sea de uno o de dos, y que Podemos ya no puede seguir siendo una formación de profesores de la Complutense y activistas madrileños. "Se nos tiene que oír como una orquesta acompasada donde cada uno tocamos un instrumento" y todos son necesarios y complementarios. "Hemos desafinado mucho y eso no puede continuar", ha concluido.

Otras opciones a Errejón

El secretario general de Podem, Albano Dante-Fachin, ha considerado que "hay otra gente que tiene capacidad" para hacer el trabajo que venía desempeñando Íñigo Errejón como portavoz de Podemos en el Congreso.

Preguntado, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, por si Errejón debe continuar, ha asegurado que es una decisión que debe tomar el Consejo Ciudadano estatal del partido, aunque ha opinado: "Sé que en el Congreso hay otra gente que tiene capacidad para hacer ese trabajo".

En ese sentido, el líder de Podem ha apuntado que Errejón "ha hecho muy bien su trabajo de portavoz" y debe formar parte del partido porque eso lo enriquece, pero ha reclamado que los puestos deben estar lo menos ligados posible a las personas.

Sobre si podría sustituirle la portavoz adjunta del partido, Irene Montero, por tener más sintonía con Pablo Iglesias que Errejón, Fachin ha apuntado: "Probablemente Irene Montero e imagino que hay muchos más".