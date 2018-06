El tribunal zanja que Nóos fue contratada por “la influencia ejercida por Urdangarin”.El fallo apunta a que Matas “prescindió de la legalidad” para adjudicar los convenios a Nóos. Son algunas de las conclusiones de la vasta sentencia del caso, que confirma la irregularidades que Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas cometieron al concertarse para que Nóos se hiciera sin concurso ninguno los “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”. Todo fue una “decisión unilateral del entonces presidente del Gobierno Balear que adoptó debido a la influencia ejercida por Urdangarin”, insiste el fallo.

“Las decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno Balear” fueron trasladadas a sus subordinados “quienes, trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Jaume Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron”, señala el fallo. Asimismo la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no debía haber satisfecho puesto que tal importe debió ser abonado por la mercantil Abarca Sport, SL y, de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al evento denominado “Illes Balears Fórum” 2006, que no llegaron a ejecutarse”, apunta la resolución. Esta última cantidad, se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado.