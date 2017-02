«Quiero un PP que vuelva a la calle, con ojos y orejas en todos los sitios»

Pablo Álvarez Pichel (Oviedo, 1978) completa el trío de aspirantes a la Presidencia del PP asturiano. El actual vicesecretario regional de Presidencia y Relaciones Institucionales encabezará la llamada 'tercera vía'. Ha decidido presentar su precandidatura para cambiar el rumbo de un partido que «se ha alejado de sus militantes».

¿Quién está detrás de Pablo Pichel, con qué apoyos cuenta?

No voy a decir nombres, porque sería suicida para ellos y para mí, pero si he decidido presentarmen es, precisamente, por muchos dirigentes de juntas locales y afiliados que me han animado a dar el paso. A veces la chispa más pequeña es capaz de generar el mayor incendio y nosotros queremos hacer esa chispa para generar el incendio del cambio.

Usted lleva bastantes años alejado de la primera línea de la política. ¿Por qué quiere ser presidente del PP de Asturias?

Fundamentalmente, porque creo que existe el riesgo de desconexión entre los afiliados, simpatizantes y el partido, sus dirigentes. Y es necesario que reduzcamos esa distanciapara que el PP vuelva a ser patrimonio de sus afiliados, que no nos olvidemos que son los poseedores del partidos. Los partidos políticos nacieron con la intención de ser la correa de transmisión entre la sociedad civil y las instituciones y veo que ahora estamos corriendo un serio riesgo de perder esa idea y la finalidad real de los partidos.

¿Y qué PP propone?

El que veo que la gente nos demanda. En la calle aprecio que a los ciudadanos les gustaría participar más en la toma de decisiones del partido. Y creo, sinceramente, que es verdad. Debemos ser más proactivos. Es necesario un PP permeable, con más contacto con la calle; un PP que reciba lo que la sociedad civil demanda y en el que los asturianos sea vean representados de verdad.

Entiendo, por lo que afirma, que la actual dirección regional lleva una dirección totalmente diferente.

Es que es algo que los populares vemos. La relación entre la dirección del partido y sus afiliados se va haciendo distante. Los asturianos han perdido la confianza en sus dirigentes, a quienes los militantes ven como gente lejana. Y es el momento de poner soluciones antes de que la enfermedad siga avanzando.

Insisto, ¿qué solución propone?

Es que no hay una herramienta mágica. Nosotros, quienes me han animado a presentarme, hemos hecho solo el diagnóstico y vemos las necesidades que tiene el partido. ¿Cómo corregirlo? Con humildad. Solo así podemos ir poco a poco ganando de nuevo la confianza. Tenemos que recorrer las distancias, ir a los sitios, volver a pisar la calle, los pueblos, ir a las juntas locales, hacer asambleas en cada lugar... En resumen, conocer los problemas de la gente y solucionarlos. Tenemos que volver a vincularnos con el territorio, necesitamos ojos y orejas en cada sitio.

Perdóneme que le haga el símil, pero sus palabras me recuerdan al discurso de algunos líderes de partidos tan discrepantes con el PP como es Podemos.

(Risas) Ni mucho menos, por Dios. Peter Mair, en su libro 'Gobernando el vacío', realiza una reflexión catastrofista de la situación de los partidos en la Europa occidental. Afirma que se han vuelto en estructuras que quieren canalizar votos para el poder, no para canalizar ideas. Si queremos potenciar el sistema partidos y la democracia, hay que refundar las formas en las que tratamos a nuestros afiliados y simpatizantes. Podemos lo que ha hecho es canalizar un cabreo, y no es eso lo que queremos. Nosotros queremos establecer un cauce de participación, rehabilitar una situación que hemos perdido.