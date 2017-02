La Audiencia obliga a Villa a declarar

Villa tendrá que declarar. La Audiencia Provincial acaba de desestimar varios recursos interpuestos por la defensa del exsecretario general del SOMA contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para someter al exsindicalista a una exploración médica por parte de un experto en neurología y, posteriormente, citarle a declarar en calidad de investigado. Se trata de un nuevo revés judicial para quien fuera máximo líder del SOMA contra el que no cabe recurso y que implica que el exdirigente -denunciado por su propio sindicato por un presunto delito de apropiación indebida cuantificado en 420.000 euros- deberá someterse al interrogatorio en sede judicial.

La comparecencia de Villa había sido fijada por la titular del juzgado, Simonet Quelle Coto, para el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida a la espera de conocerse la decisión de la Audiencia. Corresponde ahora a la magistrada que instruye el caso fijar una nueva fecha para la declaración en la que, según decretó en la primera convocatoria, el investigado no podrá ser «sometido a presión» y deberán formulársele preguntas «simples», garantizando siempre el tiempo para la respuesta. Además, el interrogatorio no deberá prolongarse más de 45 minutos y podría ser interrumpido para «permitir el descanso» del acusado, atendiendo al criterio médico del perito que le realizó la exploración neurológica, quien aseguró que Villa «tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar» siempre y cuando «no acumule fatiga».

La representación legal de Villa, en manos de la letrada Ana García Boto, reclamó en su día ante la Audiencia Provincial la nulidad de la prueba pericial del neurólogo que examinó al exdirigente sindical en su domicilio para determinar su verdadero estado de salud, y que certificó que estaba en condiciones mentales para declarar. La abogada de Villa argumentó en su escrito que supuso «una vulneración del derecho de la defensa de la tutela judicial efectiva, del derecho a un juicio justo y equitativo y con igualdad de armas», entre otras cuestiones, por carecer de un consentimiento informado por parte del acusado y porque no estuvo presente un segundo neurólogo propuesto por la defensa. Del mismo modo, la letrada advirtió en otro recurso que existieron defectos de forma en la citación del investigado, ya que, bajo su opinión, debería haber sido comunicada personalmente y no a través de su representante.

El juzgado deberá ahora fijar fecha para la comparecencia del exsindicalista

El tribunal desestimó con fecha del pasado 15 de febrero, en dos autos que fueron trasladados ayer a las partes, los recursos de la defensa rebatiendo uno a uno todos sus argumentos. El magistrado Javier Domínguez Begega, presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial, niega que se hubiera vulnerado el derecho de defensa en la prueba pericial, máxime cuando el propio investigado sí estaba dispuesto a someterse al examen, aunque por otro facultativo. Sostiene, por otro lado, que la citación realizada por la magistrada es «ajustada a derecho» e, incluso, observa que los recursos de la defensa carecen de «un mínimo reconocimiento al margen de ser solo expresión del derecho a recurrir», por lo que impone al acusado las costas. «Es sorprendente que siendo la línea argumental del recurrente enderezada a un archivo de las diligencias con causa en el estado de salud mental del investigado, por el que éste no debería comparecer, se finalice el argumento del motivo de apelación encomiando la participación del investigado y su activa presencia en el proceso y audiencia», recrimina Domínguez en relación con la exigencia, por parte de la abogada, de que la citación debería haber sido entregada personalmente a Villa.