El juzgado cita a Villa el 7 de marzo y advierte con la detención si no aparece

O José Ángel Fernández Villa comparece el día 7 de marzo en sede judicial ya que «no hay motivo o impedimento alguno que le impida el desplazamiento» o «la orden de comparecencia podrá convertise en orden de detención». Es la resolución que acaba de emitr el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, después de que la Audiencia Provincial desestimase varios recursos interpuestos por la defensa del exsecretario general del SOMA contra su decisión para someter al exsindicalista a una exploración médica por parte de un experto en neurología y, posteriormente, citarle a declarar en calidad de investigado.

De esta manera, el exdirigente -denunciado por su propio sindicato por un presunto delito de apropiación indebida cuantificado en 420.000 euros- deberá someterse al interrogatorio en sede judicial el próximo martes 7 de marzo. La comparecencia de Villa había sido fijada por la titular del juzgado, Simonet Quelle Coto, para el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida a la espera de conocerse esa decisión de la Audiencia. Una vez establecido el día y según se decretó en la primera convocatoria, el investigado no podrá ser «sometido a presión» y deberán formulársele preguntas «simples», garantizando siempre el tiempo para la respuesta. Además, el interrogatorio no deberá prolongarse más de 45 minutos y podría ser interrumpido para «permitir el descanso» del acusado, atendiendo al criterio médico del perito que le realizó la exploración neurológica, quien aseguró que Villa «tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar» siempre y cuando «no acumule fatiga».