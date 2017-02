Rajoy y Puigdemont se reunieron en Moncloa el 11 de enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunieron el pasado 11 de enero en La Moncloa, donde mantuvieron una conversación cordial, sin que hubiera acercamiento alguno sobre cómo resolver el conflicto político en Cataluña, según publica La Vanguardia.

En el almuerzo que mantuvieron ambos en Madrid, a instancias de Rajoy, según publica el diario, Puigdemont reiteró su voluntad de convocar un referéndum e insistió en que podían negociarse las condiciones de la consulta (fecha, pregunta...) y el presidente del Gobierno volvió a manifestar su negativa a permitirlo.

Rajoy quería convencer a Puigdemont para que asistiera a la conferencia de presidentes autonómicos, que se reunió el 17 de enero, y el presidente del Govern dijo que acudiría si podía intervenir para explicar su posición sobre el conflicto catalán. Rajoy no lo consideró oportuno y el presidente catalán no acudió.

Ambas partes decidieron mantener discreción en torno a su encuentro, aunque se convirtió en un asunto controvertido tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, el pasado domingo, de que había contactos "a todos los niveles" que a veces no se hacen públicos.

Esta mañana en el Congreso, el líder popular ha querido reiterar que su objetivo es dialogar sobre los problemas que afectan a los ciudadanos, pero no sobre cómo "liquidar España y la ley". Este ha sido el único argumento expuesto por Rajoy en declaraciones a los periodistas, sin querer confirmar explícitamente la existencia de esa reunión. Por su parte, fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe se han limitado a subrayar que no hay comentario alguno ante reuniones que no forman parte de la agenda oficial del presidente del Gobierno.

"La posición mía que hoy recoge un medio de comunicación -ha manifestado Rajoy ante esa noticia- es la de siempre. Es una posición en la que coincide una gran mayoría de personas en Cataluña y nosotros queremos tratar de los temas que afectan a la gente".

Ha añadido que él desea que Puigdemont participe en reuniones como la Conferencia de Presidentes porque ahí se habla de asuntos como la financiación autonómica, la dependencia, el empleo o los problemas demográficos, y todo eso ha dicho que importa a los ciudadanos de Cataluña.

Rajoy ha precisado que él desea hablar también de los presupuestos, de las inversiones, de las infraestructuras y de hacer un esfuerzo para recuperar la cohesión interna. "Yo no quiero -ha añadido en alusión a la CUP- que la Generalitat esté condicionada por grupos extremistas que pueden afectar al modelo económico y social de Cataluña".

Pero a renglón seguido ha puntualizado que de lo que no puede hablar es de cómo se va a poner de acuerdo "con los señores independentistas" para saltarse la ley conjuntamente, ya que su obligación básica como presidente es "cumplir y hacer cumplir la ley". "Por tanto, yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional y que la inmensa mayoría de los españoles no pueda opinar sobre lo que quiere que sea su país", ha explicado.

Maillo desconoce el encuentro

Al hilo de esta información, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, afirma desconocer si el presidente del Gobierno se ha reunido con el de la Generalitat, pero ha opinado que, cuando se reúnen dos interlocutores institucionales, depende de ellos dar a conocer o no el encuentro. Y se ha remitido a las palabras del propio Rajoy, diciendo que cuando unas conversaciones se producen de manera discreta tienen que ser discretas.

Con todo, Maillo cree que lo importante no es "estar en ese círculo vicioso de si hay conversaciones o no", sino su contenido, es decir, la disposición de Rajoy a hablar con la Generalitat de todo menos de la soberanía española o el referéndum independentista. "Lo importante es el resultado y el contenido, e insisto, los ciudadanos pueden tener la absoluta tranquilidad de que tenemos un diálogo permanente con el Gobierno de la Generalitat para hablar de todo menos de soberanía", ha resumido.