Ocan advierte de contradicciones entre Serafín Abilio Martínez y su hijo en sus declaraciones en el caso Pokemon

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Serafín Abilio Martínez, y su hijo, Alberto Abilio Martínez, declararon esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, donde han acudido en calidad de testigos, que no conocen "de nada" a Joaquin Fernandez, principal acusado de la derivada asturiana del caso Pokemon. Los dos fueron llamados a declarar por la jueza gijonesa Pilar de Lara, atendiendo la solicitud realizada por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan), en relación con un apunte en la presunta contabilidad 'b' intervenida a Joaquín Fernández Díaz. Concretamente, bajo la rúbrica Spa Naranco, el considerado en la instrucción como el 'conseguidor' de contratos registró una comida en la que, según Ocan, podrían haber participado tanto Serafín Abilio Martínez como su hijo, así como el propio Joaquín Fernández y el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, también investigado en la causa.

Tanto Serafín Abilio Martínez como su hijo niegan haber participado en tal comida, aunque el presidente de la patrona no esconde que sí compartió varios almuerzos con el ex alcalde de Oviedo, en relación con los cargos institucionales que ocupa.

Ocan sospecha que en la supuesta comida, con fecha de febrero de 2010, «pudo haberse procedido a tratar el asunto de las moratorias, prórrogas, dilataciones e inacciones varias por parte del Ayuntamiento de Oviedo en la construcción del equipamiento lúdico-deportivo por parte de la mercantil Naranco Wellness», conformada por varias empresas, entre ellas El Caleyo Derivados, representada por Alberto Abilio Martínez.

Los abogados que representan a 0can, Gemma Arbesú y Luis Arias, manifestaron a la salida del juzgado que el presidente de la patronal "se mostró esquivo en sus respuestas ante la jueza, negándose a citar nombres de las personas que intervinieron en la UTE que formaba Naranco Wellness, la empresa adjudicataria del Spa Naranco", si bien "de forma espontánea" vinculó una de estas empresas (Gaia Gestión Deportiva) al grupo Agbar de Barcelona. Una relación sobre la que a continuación se le preguntó a su hijo, Alberto Abilio Martínez, y que éste negó de forma tajante.

Serafín Abilio Martínez manifestó esta mañana, en línea con lo que ya había dicho nada más conocerse la petición por parte de Ocan y antes incluso de que la jueza decidiera llamarle a él y a su hijo a declarar en calidad de testigos, que no entiende el requerimiento porque no ha participado en ninguna comida de este tipo. E insistió en su inocencia: "Yo no compré a nadie y a mí no me compra nadie", volvió a decir.

Ocan, sin embargo, cree que puede existir una clara relación entre aquella supuesta comida con las «dilataciones e inacciones» por parte del Ayuntamiento de Oviedo en la construcción del citado equipamiento lúdico, ya que coinciden en el tiempo. Máxime, añaden, cuando existe también una llamada intervenida en la instrucción en la que se escucha a Joaquín Fernández pedir a su interlocutor que «le avance algo para empezar unos numerillos para Serafín».