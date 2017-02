Fernández ganará la batalla de los avales y Maniega y Pichel confían en el voto crítico

El PP asturiano tiene tres fechas marcadas en rojo en su calendario para las próximas semanas. Comenzando por la última, el 18 de marzo se celebrará el congreso que designará al presidente del partido. Antes, el día 10, los candidatos se medirán en una suerte de primarias para medir sus apoyos entre los afiliados. Pero para poder llegar a ese punto es necesario que, hoy, los tres aspirantes a ocupar ese cargo -Mercedes Fernández, Carmen Rodríguez Maniega y Pablo Álvarez Pichel- superen un primer corte, el de los avales. Todo apunta a que la actual líder hará una exhibición de músculo presentando un número de papeletas muy superior al de sus rivales, que en ambos casos dan por hecho que superarán los 90 apoyos exigidos y que, en paralelo, mantienen las conversaciones para fraguar una única alternativa crítica que pueda hacer frente al poder del aparato.

El equipo de Mercedes Fernández transmite una sensación de seguridad absoluta en la victoria. Los avales se cuentan por cientos, según sus cálculos, especialmente en aquellas juntas locales con más afiliados, caso de Oviedo -Agustín Iglesias Caunedo está haciendo campaña a su favor- o Gijón. Entre los apoyos recibidos están, sostienen estas fuentes, cargos representativos del partido y dirigentes y responsables de las agrupaciones municipales.

Un escenario que no sorprende a sus adversarios, que dan por descontado que Fernández intentará trasladar a través del recuento de avales una sensación de abrumadora superioridad pero que creen que la verdadera pelea no es esta sino la votación del próximo día 10, la de los afiliados. Desde las candidaturas de Maniega y Pichel se da por seguro que se superará el corte y se sostiene que el objetivo en este momento del proceso es dar el primer paso adelante, pero sin poner todas las cartas boca arriba. Enseñar todas las bazas y mostrar al rival donde radican los apoyos de cada uno no es conveniente, se razona. El principal respaldo de Maniega está en la junta local que preside, Avilés, aunque también se ha procurado votos entre juntas locales descontentas con la gestión de la actual presidenta. Pichel, por su parte, ha movilizado votos en distintos territorios, caso de Valdés, Navia, Siero o Gozón.

Mercedes Fernández La actual presidenta aspira a la reelección y presentará hoy, salvo sorpresa, el mayor número de avales. Su campaña se ha basado en el discurso de la unidad interna para hacer frente al PSOE en 2019. Carmen Rodríguez Maniega La presidenta del PP de Avilés se ha erigido en los últimos meses en la principal voz crítica con la gestión de Mercedes Fernández. Maniega defiende un fuerte cambio que convierta al PP en opción ganadora. Pablo Álvarez Pichel Es el candidato más joven de la terna y pretende un relevo generacional, con él como cabeza visible. Defiende un PP más cercano a la calle para suturar la distancia que ve con los afiliados y la sociedad.

Al registro de hoy se llega en un clima de cierto malestar por la elaboración del censo de afiliados que podrán participar en la votación del día 10. Desde las candidaturas que representan la voz de los críticos se alerta de la falta de un criterio claro sobre la regularización de los afiliados que tenían cuotas pendientes de pago, sobre cuántos recibos antiguos deberían liquidar, y eso ha llevado a Maniega a hablar de riesgo de «pucherazo». El comité organizador ha asegurado que la transparencia del proceso es absoluta y que no existe anomalía alguna pero la incertidumbre persiste.

Tanto Maniega como Pichel dan por hecho que presentarán avales suficientes en regla. En algunos casos, se matiza, guardándose algunos para evitar dar pistas al rival -en concreto a Fernández, por el temor al poder que pueda ejercer el aparato del partido- de dónde se tienen los apoyos más sólidos. Solventado este escollo, los aspirantes confían en que el voto de los afiliados críticos con la gestión desarrollada en estos años, que en buena medida permanece oculto para evitar posicionamientos públicos, salga a la luz en la convocatoria del día 10. Desde el entorno de la presidenta, por contra, se considera que el respaldo a su labor es mayoritario en el PP de Asturias y que el margen de Maniega y Pichel es mínimo.

Desde luego que, por separado, las opciones de Maniega y Pichel son menores que si son capaces de conformar una única lista que aglutine todo el voto del descontento, de ahí que los contactos entre ambas candidaturas se intensifiquen en estos días con vistas a llegar a un entendimiento. Ambas partes muestran voluntad de acuerdo pero aún persisten las diferencias. Habrá que ver, además, si de verdad los dos aspirantes superan el corte de hoy, ya que el peso que ambos demuestren en la recogida de avales tendrá su influencia en el avance posterior de las conversaciones.

Una vez se cierre la presentación de avales, a las dos de esta tarde, el comité organizador dispone de 48 horas para validar las firmas y proclamar a los candidatos. Maniega ha presentado un escrito solicitando la presencia de interventores en ese recuento. Se ha quejado, además, de que haya sedes locales del partido cerradas, lo que obliga a los afiliados a acudir a Oviedo a regularizar las cuotas e inscribirse para poder votar.