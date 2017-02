Fernández pide al PSOE huir de la demagogia y buscar «credibilidad económica»

El presidente de la Comisión Gestora que está al frente del PSOE, Javier Fernández, ha defendido este sábado que España necesita gobiernos "sensatos" y políticos "alejados del populismo, la demagogia y la simplificación" y, por eso, ha explicado que los socialistas no van a hacer "grandes promesas" sino propuestas "serias, que sean de verdad", que le den "credibilidad". Y ha avisado: "La credibilidad económica de hoy es la que mañana nos da credibilidad gubernalmental".

Así ha inaugurado Fernández el foro económico 'España 2020: una economía sostenible y ambientalmente', en el que los socialistas debatirán las propuestas económicas que llevarán a la ponencia de su 39 Congreso, en el que actualizarán su proyecto político. Ante las 400 personas reunidas en el auditorio de la ONCE en Madrid, Fernández ha felicitado a los compañeros que llevan semanas trabajando con el coordinador de estos trabajos, el economista José Carlos Díez, y que este mismo sábado presentarán sus conclusiones.

El también presidente de Asturias ha avisado de que las soluciones que ofrezca el PSOE tienen que ser "complejas", porque "no hay soluciones fáciles para asuntos difíciles" y ha adelantado que este partido no va a "hacer grandes promesas que se consiguen sin ningún sacrificio". "Nos equivocaremos si planteamos soluciones fáciles, sencillas, milagrosas, inmediatas, porque sería como mirar sin ver la realidad", ha defendido, antes de exponer cuáles son, a su juicio, los verdaderos elementos que deben conformar la marca de España como país.

El presidente de la Gestora ha recalcado que esto pasa por tener gobiernos "sensatos, serios", "estabilidad" en las instituciones, una justicia "rápida y fiable" y una "seguridad jurídica a todo riesgo", una administración que "funcione como un reloj", así como una educación "envidiable" y "unos políticos alejados del populismo, la demagogia y la simplificación".

"Creemos en la superioridad ética, económica y cultural de la socialdemocracia, creemos en su reformulación, pero queremos hacer un discurso que vaya más allá del que esperan los convencidos y los corazones de los votantes socialistas más fervorosos". Fernández ha defendido que lo que de verdad diferencia las propuestas políticas es "la idea de que cada fuerza política tenga de la realidad" y ha defendido que el PSOE es el partido que tiene "una idea de realidad mejor".

Estado del Bienestar como «rompeolas»

Porque, ha recalcado, "por mucho que se hable del capitalismo utópico", el PSOE sabe que "los mercados no se crean y se regulan solos", no se "legitiman solos". "Lo único que existe, que intermedia entre el individuo aislado y el poder político es el Estado regulador y de bienestar, es lo único que media entre el ciudadano y las impredecibles fuerzas económicas", ha dicho. Fernández ha hablado así del Estado del bienestar como "el rompeolas de todas las crisis", de los que "no tienen patrimonio" y que, además es "el patrimonio político de los socialistas", que se apoya en las clases medias para construirlo.

El presidente de la Gestora ha explicado que el proyecto económico de los socialistas se asiente "en un puñado de ideas", que empiezan por el convencimiento de que "toda política económica tiene un objetivo social y participa de un modelo de sociedad" y pasan por la defensa de que los asuntos económicos sobre los que tienen que tomar decisiones son "complejos, difíciles, controvertidos" y por eso necesitan de técnicos para hacerse un "juicio propio". Fernández ha defendido así el recurso a la opinión de los expertos para después tomar sus decisiones políticas, desde su "autonomía" y "responsabilidad".

Además, ha hecho hincapié en que la España que sale de la crisis es "distinta a la que hace unos años entró en ella" y ha avisado de que "no hay ningún determinismo histórico, ninguna ley natural" que diga que "el futuro va a transitar por un territorio de progreso político y social". Y ha citado a Konrad Adenauer para defender el principio que, a su juicio "sigue vigente", de que haya "tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario".

Evitar «distracciones»

Antes de que Fernández diera por inaugurado el foro, ha tomado la palabra durante unos minutos la secretaria general del PSOE de Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ha defendido la necesidad de "actualizar" el proyecto socialista.

"Es lo que tenemos que hacer los socialistas, no distraernos con otras cosas, sino trabajar", ha apuntado Hernández, que, a renglón seguido, ha dado la "bienvenida a cualquier foro de debate, de reflexión", porque "con independencia de otras cuestiones", lo "importante" para el PSOE es "pensar" en su proyecto y su modelo de partido, de presente y de futuro.

De esta manera, la líder de los socialistas madrileños, que en los últimos meses se ha mostrado muy crítica con la labor de la Gestora y, en la carrera por la Secretaría General, apoya el exlehendakari Patxi López, ha hecho un llamamiento a que los socialistas se centren ahora en el trabajo político, tal y como defiende la dirección provisional.