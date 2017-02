Mercedes Fernández inicia la carrera por el liderazgo del PP con una exhibición de fuerza

En la medida en que el número de avales pueda ser un indicador fiable, Mercedes Fernández arranca la carrera por el liderazgo del PP asturiano con una amplia distancia sobre sus dos adversarios, Carmen Rodríguez Maniega y Pablo Álvarez Pichel. La actual presidenta, con una cuidada escenografía en la que apareció rodeada de jóvenes del partido y cargos políticos regionales y nacionales, presentó 2.017 firmas que evidencian, entre otras cosas, el fuerte respaldo de la estructura orgánica del partido. Maniega, que registró 158 apoyos, y Pichel, que certificó 152, superaron la barrera de 90 avales exigidos para concurrir al proceso, a la espera de que el comité organizador acredite su validez. Tiene 48 horas para ello así que lo más probable es que el resultado se conozca mañana.

Tal y como avanzó ayer este periódico, la intención de Fernández era hacer una exhibición inequívoca de fuerza para tratar de escenificar que sus apoyos internos son sólidos y que las opciones del sector crítico son muy escasas. Así fue, y por una doble vía. Por un lado, el número de avales: 2.017, entre ellos el de alcaldes, concejales, presidentes de juntas locales y cargos públicos nacionales y regionales. Por otro, su llegada a la sede para registrar esas firmas acompañada de representantes de las juventudes del PP y de dirigentes como la diputada nacional Susana López Ares, los parlamentarios regionales Luis Venta o Matías Rodríguez Feito y los senadores Mario Arias y Fernando Goñi.

Álvarez Pichel acudió a la sede del PP con 152 avales.

El discurrir de los acontecimientos no sorprendió a quienes buscan dar un giro a la situación del PP y encarnan, por tanto, el discurso crítico con Fernández. Tanto Maniega como Pichel eran conscientes de que en número de avales no podían competir con la presidenta y su objetivo ayer no era otro que superar el primer corte y entrar en la competición de verdad, la del voto de los afiliados. Allí esperan que el descontento que dicen apreciar entre la militancia popular aparezca cuando se abran las urnas. El número de firmas presentadas, 158 en el caso de la primera y 152 en el del segundo, apunta a que ambos están en disposición de seguir en la carrera. Ello depende de que el comité organizador certifique que esos avales son correctos porque no están duplicados y sus titulares se encuentran al corriente de pago.

A la expectativa de ese recuento, el dibujo actual de los hechos deja a Fernández en una posición de privilegio, tanto por su mayor apoyo en forma de avales como por la, al menos a día de hoy, fragmentación del sector crítico en dos candidaturas. Tanto Maniega como Pichel son conscientes de que sus opciones de victoria en el congreso pasan por un proyecto conjunto, de ahí los emplazamientos a negociar en busca de un pacto. «Estamos abiertos al diálogo», dijo el segundo. «Cualquiera que crea que este debe ser un partido más abierto tiene cabida en el proyecto», añadió la presidenta del PP de Avilés, que ve «esperanzas de acuerdo y de ganar el congreso».

Carmen Maniega y Ramón Cañal.

En el fondo, ambos trasladaron mensajes políticos muy similares. Maniega habló de construir «un partido ganador que no se dedique simplemente a celebrar las victorias de otros», un proyecto político «más abierto» en el que las juntas locales dispongan de una mayor autonomía. Pichel, por su parte, defendió un PP «de todos y para todos», más abierto y plural y «asentado en el terreno».

En el otro extremo, Mercedes Fernández juega la baza de la gestión realizada en estos años, del asentamiento del partido después de la fractura que provocó la salida de Francisco Álvarez-Cascos y la creación de Foro, a partir de un mensaje de «unidad» como herramienta para imponerse en las elecciones de 2019 a un PSOE al que ve cuesta abajo, en «declive». Apeló, por tanto, a no repetir errores del pasado, e incluso presumió y se anotó como un éxito propio el principio de reunificación del centro-derecha en Asturias que supuso la coalición electoral con Foro para las dos últimas elecciones generales. La división, las bicefalias, la posibilidad de que el partido tenga un presidente y un portavoz parlamentario diferentes, suponen a su juicio un riesgo que no conviene correr hoy.

La pelota queda ahora en dos tejados. Por un lado, en el del comité organizador del congreso, que deberá determinar si los avales presentados por los aspirantes son correctos y pueden zambullirse de lleno en la carrera por la presidencia. Por otro, y esta es la cuestión esencial, en el de Maniega y Pichel, abocados en cualquiera de los casos a un entendimiento si quieren que una alternativa al poder establecido en el PP cuaje. Las conversaciones en ese sentido se han intensificado en los últimos días, con la mirada puesta en el próximo día 10, cuando los afiliados están llamados a votar. Si en esa fecha uno de los candidatos supera el 50% de los votos y saca un 15% de distancia al inmediato seguidor, la carrera se acaba ahí. Si no, el día 18, decidirán los compromisarios en el propio congreso.