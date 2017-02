Sánchez quiere recuperar a un PSOE «autónomo» y ve al PP «nervioso» con él

El ex secretario general socialista y candidato a las primarias, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que pretende recuperar a un PSOE "autónomo", que haga "una oposición útil y responsable", y cree que el PP "está nervioso" ante la posibilidad de que gane las primarias de su partido.

Sánchez ha intervenido en un acto público en Aldeanueva de Ebro (La Rioja), al que han asistido más de seiscientos militantes y simpatizantes, algunos de ellos procedentes del País Vasco, Madrid, Aragón, Navarra y Castilla y León, quienes han abarrotado el salón de actos de este municipio de unos 2.800 habitantes.

Entre los asistentes estaban varios de los dirigentes de la Ejecutiva del PSOE riojano, como su portavoz parlamentaria, Concepción Andreu, pero no su secretario general, César Luena, quien fue secretario nacional de Organización cuando su líder era Sánchez.

Sánchez ha aludido en su intervención a la situación de España y de Europa, pero, fundamentalmente, se ha centrado en el momento por el que pasa su partido, que "debe recuperar su autonomía, su credibilidad y cumplir la palabra dada", porque, "si no, no podrá recuperar el corazón de millones de votantes de izquierdas, que saben que la única fuerza capaz de ganar al PP es el PSOE".

Patxi López se compromete a ser secretario general a tiempo completo El candidato del PSOE a la Secretaría General de este partido, Patxi López, ha afirmado hoy en un acto con militantes en Burgos que, si obtiene la confianza de los militantes en las primarias, se compromete a ser secretario general "a jornada completa". En este sentido, ha afirmado que con los problemas que tiene el PSOE no se puede permitir "el lujo de tener un secretario o una Secretaría general a media jornada". Tras asegurar que llegará hasta el final con su candidatura a la Secretaría General, "sin apaños ni pactos extraños por arriba", López ha insistido en que, si es elegido, llamará al día siguiente al resto y, si no lo es, seguirá en política y ofrecerá su ayuda al secretario general, porque "la solución de la crisis del socialismo está en el socialismo".

Quiere un PSOE que, "si dice no, vota no a Rajoy", pero ha aclarado que "esa postura, el votar no, es la consecuencia de un proyecto político en el que se dice sí a un nuevo estatuto de los trabajadores, sí a una nueva ley de Educación y sí a un pacto contra la violencia de género".

El PP "está nervioso, a ver si va a ganar Pedro Sánchez y todo se va a desestabilizar", ha dicho, y ha asegurado que "sí que tienen razones para preocuparse", porque, si es de nuevo secretario general del PSOE, hará "una oposición útil y responsable, pero contundente".

"Hace falta un PSOE unido a su historia, a su compromiso y a nuestros simpatizantes y votantes, pero no unido a la derecha", ha subrayado Sánchez, quien se ha referido al papel que, a su juicio, deben jugar los militantes en la situación actual del PSOE.

Ha insistido en que rechaza "la vieja idea, defendida por algunos compañeros, de que es mejor resolver una crisis de liderazgo desde arriba" y defiende que "quienes no fueron escuchados para que PSOE se abstuviera, ahora seamos escuchados".

Ha admitido que su partido se encuentra en una "encrucijada" en la que "todos los candidatos son legítimos", pero "solo hay dos caminos, el de la gestora, que coloca al partido en tierra de nadie; o el nuestro, que lo sitúa a la izquierda".

Sánchez ha pedido a los militantes que participen en las primarias porque "la encrucijada solo puede resolverse votando" y ha criticado que "el congreso se haya convocado tan tarde", para junio, "y no es que nosotros nos hayamos presentado pronto, es que ellos han convocado tarde".

También ha asegurado que exigirá, si gana, "la misma lealtad" que se exige a sí mismo, porque, "cuando se ataca al secretario general del PSOE, se debilita al partido y se dan armas a la derecha".

Quiere "un PSOE en el que la militancia decida más" y ha asegurado que, si es secretario general, cambiará los estatutos del partido para que sea obligatorio hacer una consulta sobre acuerdos postelectorales, ya que no hacer una antes de abstenerse "dañó nuestra credibilidad".

"El PSOE es un partido de izquierdas, no uno de centro con sensibilidad social", ha concluido Sánchez, quien ha reivindicado "una nueva socialdemocracia".